Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Ana Morgade, Carmen Lomana, Álex O'Dogherty y Carlos García Hirschfeld

Durante los próximos tres programas, Pasapalabra contará con dos cómicos , un periodista y una empresaria y personalidad recurrente de la televisión.

Pasapalabrarenueva invitados de alto nivel que acompañarán a los concursantes en su camino hacia El Rosco.

En el Equipo Naranja, Ana Morgade y Álex O'Dogherty se enfrentarán a Carmen Lomana y Carlos García Hirschfeld en el Equipo Azul. ¿No los conoces? ¡Te contamos quiénes son!

Ana Morgade

Ana Morgade en 'Pasapalabra' | Getty Images

Ana Morgade (46 años) es una humorista y presentadora con una amplia trayectoria, ganando gran reconocimiento a su participación como parte del elenco de Buenafuente, tertuliana Zapeando, colaboradora en El Hormigueroy concursante en Tu cara me suena.

También ha actuado en series como Con el culo al aire y Cuerpo de Élite, en películas como Bajo el mismo techo y en obras de teatro como El que tropieza y no cae, Frankenstein o El club de la comedia Woman.

Carmen Lomana

Carmen Lomana en un photocall | Gtres

En el equipo contrario, encontramos a Carmen Lomana (77 años), colaboradora recurrente en programas de televisión, empresaria y coleccionista de alta costura. Como viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila se dio a conocer dentro de la prensa rosa.

Ha participado en concursos como Splash! Famosos al agua y Masters de la reforma, ha colaborado en programas como Espejo público, Y ahora Sonsóles y La Roca y ha escrito libros como Carmen Lomana. Pasión por la vida.

Álex O'Dogherty

Álex O'Dogherty en los Carmen Awards | Gtres

En el mismo equipo que Ana Morgade se encontrará otro cómico, que también ha ejercido de director, actor y músico. Su popularidad ascendió gracias a sus papeles enCamera Café, Muchahada Nui y Doctor Mateo.

En cine, ha aparecido en películas como Pancho, el perro millonario, Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra o Alatriste y en obras de teatro como Cleopatra Enamorada. Además, como músico, ha formado parte de la Banda de la María y Alex O'Dogherty y La Bizarrería; y ha dirigido obras como su documental De todos lados un poco.

Carlos García Hirschfeld

Carlos García Hirschfeld en los Iris Awards | Gtres

El último de los invitados sería Carlos García Hirschfeld (59 años), periodista y presentador de televisión y radio con experiencia en diferentes cadenas. Ha trabajado en programas como El programa de Hermiday presentó el programa de Onda CeroEn marcha.

Además, ha trabajado con su productora La Nuez en varios proyectos de comunicación para empresas y ha dirigido programas como La Cocina de Hola.