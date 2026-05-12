Todos los conciertos de los Sanfermines 2026: Shinova, Marlena, Isabel Aaiún y más

Shinova en el Festival de los Sentidos 2024 | Getty Images

Las fiestas de San Fermín de este año contarán con una serie de actuaciones del más alto nivel.

Entre los seleccionados destacan Isabel Aaiún, quien se dio a conocer por el tema Potra Salvaje;Shinova, la exitosa banda de indie rock acaban de estrenar su último EP La tormenta perfecta; y Marlena, el dúo conocido por éxitos como Me Sabe Mal, Gitana y Último Baile.

En total, la Plaza del Castillo acogerá 14 conciertos por parte de catorce artistas y bandas, de las cuales siete cuentan con presencia femenina (50 %), cuatro desarrollan su proyecto en euskera (29 %) y cinco proceden de Navarra o albergan intérpretes locales en sus formaciones (36 %).

Además, la Plaza de la Compañía acogerá otros estilos como el house, reggae dub, blues o jazz, así como propuestas vinculadas a las músicas africanas y latinas contemporáneas.

Todas las actuaciones de los Sanfermines 2026

Lunes, 6 de julio

Boney M

Maizie Williams

Isabel Aaiún

CC:DISCO!

Martes, 7 de julio

Koma

Bala

Frente Cumbiero

Miércoles, 8 de julio

Brigade Loco

Motxila 21

Tarta Relena

Jueves, 9 de julio

Shinova

Neomak

The Zawose Queens

Viernes, 10 de julio

Marlena

Bibi Tanga & The Selenites

Sábado, 11 de julio

Ojete Calor

The Scientist

Domingo, 12 de julio

Merina Gris

La Txama

Instituto Mexicano del Sonido

Izo FitzRoy

Lunes, 13 de julio

Hofe

Jarfaiter.

También pasarán por el escenario Celia Carrera, Odd Signals, Puttaneska, Burutik, Puntu Takoma, La Mala Pekora, Euskoprincess, Kumbia vs Salsa y Sedientos de Cumbia.