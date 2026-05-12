DEL 6 AL 13 DE JULIO

Todos los conciertos de los Sanfermines 2026: Shinova, Marlena, Isabel Aaiún y más

Las fiestas de San Fermín acogerán este año un total de 14 conciertos por parte de 14 cantantes y bandas, dando cabida a propuestas diversas.

Shinova presenta 'La Tormenta Perfecta': "Haremos una gira con cuerda pero no vamos a bajar intensidad"

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Shinova en el Festival de los Sentidos 2024
Shinova en el Festival de los Sentidos 2024 | Getty Images

EFE

Europa FM

Madrid12/05/2026 13:18

Las fiestas de San Fermín de este año contarán con una serie de actuaciones del más alto nivel.

Entre los seleccionados destacan Isabel Aaiún, quien se dio a conocer por el tema Potra Salvaje;Shinova, la exitosa banda de indie rock acaban de estrenar su último EP La tormenta perfecta; y Marlena, el dúo conocido por éxitos como Me Sabe Mal, Gitana y Último Baile.

En total, la Plaza del Castillo acogerá 14 conciertos por parte de catorce artistas y bandas, de las cuales siete cuentan con presencia femenina (50 %), cuatro desarrollan su proyecto en euskera (29 %) y cinco proceden de Navarra o albergan intérpretes locales en sus formaciones (36 %).

Además, la Plaza de la Compañía acogerá otros estilos como el house, reggae dub, blues o jazz, así como propuestas vinculadas a las músicas africanas y latinas contemporáneas.

Todas las actuaciones de los Sanfermines 2026

Lunes, 6 de julio

  • Boney M
  • Maizie Williams
  • Isabel Aaiún
  • CC:DISCO!

Martes, 7 de julio

  • Koma
  • Bala
  • Frente Cumbiero

Miércoles, 8 de julio

  • Brigade Loco
  • Motxila 21
  • Tarta Relena

Jueves, 9 de julio

  • Shinova
  • Neomak
  • The Zawose Queens

Viernes, 10 de julio

  • Marlena
  • Bibi Tanga & The Selenites

Sábado, 11 de julio

  • Ojete Calor
  • The Scientist

Domingo, 12 de julio

  • Merina Gris
  • La Txama
  • Instituto Mexicano del Sonido
  • Izo FitzRoy

Lunes, 13 de julio

  • Hofe
  • Jarfaiter.

También pasarán por el escenario Celia Carrera, Odd Signals, Puttaneska, Burutik, Puntu Takoma, La Mala Pekora, Euskoprincess, Kumbia vs Salsa y Sedientos de Cumbia.