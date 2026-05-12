Todos los conciertos de los Sanfermines 2026: Shinova, Marlena, Isabel Aaiún y más
Las fiestas de San Fermín acogerán este año un total de 14 conciertos por parte de 14 cantantes y bandas, dando cabida a propuestas diversas.
Shinova presenta 'La Tormenta Perfecta': "Haremos una gira con cuerda pero no vamos a bajar intensidad"
Marlena presenta 'La Victoria': "El álbum en general es de amor. Ha tocado al fin hablar de algo bonito"
Las fiestas de San Fermín de este año contarán con una serie de actuaciones del más alto nivel.
Entre los seleccionados destacan Isabel Aaiún, quien se dio a conocer por el tema Potra Salvaje;Shinova, la exitosa banda de indie rock acaban de estrenar su último EP La tormenta perfecta; y Marlena, el dúo conocido por éxitos como Me Sabe Mal, Gitana y Último Baile.
En total, la Plaza del Castillo acogerá 14 conciertos por parte de catorce artistas y bandas, de las cuales siete cuentan con presencia femenina (50 %), cuatro desarrollan su proyecto en euskera (29 %) y cinco proceden de Navarra o albergan intérpretes locales en sus formaciones (36 %).
Además, la Plaza de la Compañía acogerá otros estilos como el house, reggae dub, blues o jazz, así como propuestas vinculadas a las músicas africanas y latinas contemporáneas.
Todas las actuaciones de los Sanfermines 2026
Lunes, 6 de julio
- Boney M
- Maizie Williams
- Isabel Aaiún
- CC:DISCO!
Martes, 7 de julio
- Koma
- Bala
- Frente Cumbiero
Miércoles, 8 de julio
- Brigade Loco
- Motxila 21
- Tarta Relena
Jueves, 9 de julio
- Shinova
- Neomak
- The Zawose Queens
Viernes, 10 de julio
- Marlena
- Bibi Tanga & The Selenites
Sábado, 11 de julio
- Ojete Calor
- The Scientist
Domingo, 12 de julio
- Merina Gris
- La Txama
- Instituto Mexicano del Sonido
- Izo FitzRoy
Lunes, 13 de julio
- Hofe
- Jarfaiter.
También pasarán por el escenario Celia Carrera, Odd Signals, Puttaneska, Burutik, Puntu Takoma, La Mala Pekora, Euskoprincess, Kumbia vs Salsa y Sedientos de Cumbia.