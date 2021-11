¿Quiénes son Opus y qué hacen ahora?

Opus es una banda de rock austriaca que se hizo conocida principalmente por su tema Live is life , lanzado en 1984. Pero lo cierto es que el grupo continúa en activo en la actualidad, aunque no por mucho más tiempo. Te contamos qué hacen ahora.

CREADORES DE 'LIVE IS LIFE'

Si no eres un gran amante del rock de los 70-80 quizá el nombre de Opus no te diga nada. Sin embargo, seguramente si te decimos Live is life o escuchas las primeras notas del estribillo de esta canción, sepas perfectamente de qué estamos hablando.

Opus es una banda de rock austriaca formada por el vocalista Herwig Rüdisser, el guitarrista Ewald Pfleger, el bajista Niki Gruber, el tecladista Kurt-Rene Plisnier y el batería Günter Grasmuck. Llevan en activo desde 1973 y fue en 1984 cuando alcanzaron la fama mundial gracias a Live is life, una canción que fue grabada durante un concierto en Oberwart, Austria, el 2 de septiembre de 1984 y que fue regrabada y relanzada como sencillo en 2008.

Desde entonces, la banda ha lanzado 11 álbumes de estudio, tres discos en vivo y siete recopilatorios, siendo una de las bandas de rock más longevas y consagradas de la industria.

Su último trabajo, Magnum, se publicó a finales de 2020 y con este lanzamiento llego también la noticia más temida para los fans del grupo: su separación. Pero antes de que esto ocurra, la banda se encuentra inmersa en una gira que se prolongará hasta finales de 2021, donde pondrán fin a más de cinco décadas de trayectoria.

"Después de una carrera de casi cinco décadas, hemos decidido cerrar el capítulo de Opus a finales de 2021", explicó el grupo en un comunicado. "Tras más de 1.500 actuaciones daremos lo mejor de nosotros en la cima de nuestro poder creativo hasta el último concierto, el 21.12.2021, en la Ópera de Graz", añadieron anunciando su ´´ultimo concierto en la ciudad en la que fundó la banda.

El comunicado finalizaba con los músicos agradecidos por el "increíble éxito nacional e internacional" que les permitió "llevar alegría a tantos millones de personas" y anunciaron esta despedida como una gran celebración: "Queremos festejar el momento con nuestro público y un último gran trabajo: el doble CD & fanbox Opus Magnum".