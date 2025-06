Quiénes son los presentadores de los Premios de la Academia de la Música 2025

Los Premios de la Academia de la Música de España celebran su segunda edición con el mismo y ambicioso objetivo de la primera: reconocer los mejores trabajos musicales de los artistas españoles durante el último año. Bajo esa idea se entregan los premios este miércoles 4 de junio a partir de las 22:00 en el Palacio Municipal de IFEMA MADRID con dos presentadores estrella: María Peláe y Rodrigo Cuevas.

Este año, Valeria Castro es la cantante más nominada con siete menciones, entre ellas algunas de las más importantes: Canción del año, Compositora del año o Mejor canción de cantautora. Por su parte, Amaia, Dani Fernández y La Plazuela cuentan con cinco nominaciones cada uno, mientras con cuatro menciones figuran Ale Acosta, Nathy Peluso, Rozalén y Zahara.

Así es María Peláe

María Peláe, cuyo nombre real es María Peláez Sánchez, es una cantautora malagueña de 35 años que ha revolucionado la escena musical con su fusión de flamenco, crítica social y humor. La organización de los premios define su trayectoria como "una carrera marcada por su valentía artística y su capacidad para contar historias con profundidad y frescura".

Bajo la influencia de Lola Flores —a la que imitó en Tu cara me suena como concursante en 2021—, María Peláe cuenta entre su discografía con canciones como Por si te vas, La Putukita, Historia de vida o Remitente, con la que quedó sexta en la final del Benidorm Fest 2024.

Así es Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas es un artista multidisciplinar de Oviedo (Asturias) nacido en 1985 al que le gusta rondar a la canción tradicional con otros géneros, "disfrutando de hacer conversar a la música electrónica con el humor y la sensualidad lo que convierte sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial intransferible", tal y como señalan desde la Academia de la Música de España.

En 2023, Rodrigo Cuevas recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales al consolidarse como un referente del folclore asturiano. Canciones como Veleno, El día que nací yo o Más animal destacan en su discografía, con la que también reivindica el lugar de las personas queer en los pueblos: "¿Sabes dónde no me hacían bullying? En el pueblo. La gente que vivió en el campo siempre no es ignorante", dijo en una entrevista con Jordi Évole.

Con todo, los Premios de la Academia de la Música ponen en valor la originalidad artística al elegir a María Peláe y Rodrigo Cuevas como presentadores de su segunda edición.