El biopic de Snoop Dogg ya tiene fecha de estreno

Desde que Bohemian Rhapsody triunfó en todo el mundo en 2018, los biopics sobre cantantes se han convertido en una de las principales tendencias de Hollywood. El rapero Snoop Dogg será uno de los próximos artistas en ver su vida a través de la gran pantalla en una película que, según ha confirmado Universal Pictures, llegará a los cines el 6 de agosto de 2027.

Snoop contará con Jonathan Daviss como protagonista que, tras el éxito de Outer Banks se pondrá en la piel de Calvin Cordozar Broadus Jr, nombre real del rapero. Además de dirigir la película Craig Brewer (Hustle & Flow), ha sido el encargado de reescribir el guion original Joe Robert Cole. La producción del film comenzará este verano.

Aunque de momento se desconoce qué etapas del artista abarcará la película, Universal Pictures ha asegurado que incluirá buena parte del extenso catálogo musical del rapero, desde sus primeros éxitos en Death Row Records hasta las canciones que le han convertido en una de las figuras más influyentes de la historia del hip hop.

Una película producida por Snoop Dogg

A pesar de encontrarse en medio de una gira estadounidense, Snoop Dogg también ha querido involucrarse en este proyecto como productor, junto a nombres como Brian Grazer, responsable de películas como 8 Millas, y Sara Ramaker, directora de Death Row Pictures, la productora audiovisual del rapero. "¿Preparados?" ha escrito el artista en sus redes sociales al compartir la noticia.