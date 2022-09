Rauw Alejandro estrena 'PUNTO 40' ft Baby Rasta, su hit más galáctico

Rauw Alejandro ha creado mucha expectación respecto a su nueva música gracias a los tráilers con los que está anunciando su próximo trabajo, Saturno, las únicas publicaciones con las que cuenta actualmente en su cuenta de Instagram.

Después de tanto misterio, por fin podemos escuchar el primer single de su próximo álbum, PUNTO 40, en el que colabora con un artista muy especial, Baby Rasta.

Rauw Alejandro ha reconocido está encantado con este tema porque además de definir el videoclip como "el vídeo más cabrón que verán en un tiempo". También asegura que está entusiasmado de haber trabajado con Baby Rasta puesto que es "uno de los pioneros del Reggaeton".

Rauw Alejandro quiso retrasar el lanzamiento del sencillo

Rauw Alejandro estaba muy entusiasmado por presentar Punto 40, sin embargo, asegura que intentó retrasar el estreno debido a la situación en la que se encuentra Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona:

"Aunque mi cabeza y mi corazón está en Puerto Rico continúo adelante con la salida de este sencillo. No teniendo el ánimo y la alegría al cien por cien estos días, he pensado que en momentos difíciles, la música siempre me ha ayudado a sobrellevarlos, y fue una de las razones por las que quise hacer música", expresaba.

Todo lo que se sabe de 'Saturno'

Saturno será el tercer álbum de estudio de Rauw Alejando y su discográfica, Sony Music, afirma que este disco verá la luz en noviembre de este año.

Otra cosa que se sabe de este trabajo es el concepto del que ya hemos visto pinceladas en las redes sociales del artista: Quiere llevarnos en una nave directos a Saturno.

A pesar de que aún no se conocen más temas del Saturno, se espera que el disco tenga una colaboración de Shakira ya que cuando lanzaron Te Felicito, ambos confirmaron que tendrían otra colaboración.

Aún tendremos que esperar para conocer más detalles de Saturno, pero mientras tanto podemos disfrutar de este primer adelanto.