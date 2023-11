En 'Dancing With The Stars'

La reacción de Shakira al ver a Lele Pons imitando su baile de 'Whenever Wherever'

Lele Pons se convirtió este miércoles en Shakira en Dancing With The Stars y siguió los pasos de la colombiana bailando Whenever Wherever. La cantante vio la actuación de la venezolana y no dudó en compartir su reacción en redes.