El DJ del remix de 'Summertime Sadness' se atribuye el éxito de Lana del Rey: "En su vida había tenido un hit en la radio"

Lana del Reyes la artista indie por excelencia. Con una carrera musical de más de 10 años, la estadounidense lleva millones de reproducciones de sus temas y decenas de premios a sus espaldas.

En 2012, lanzó uno de sus primeros éxitosSummertime Sadnessy cautivó a miles de personas con su ritmo lento y su enigmática voz. Un año después, se unió al DJ francés Cedric Gervais y los dos estrenaron un remix electrónico con bastante más repercusión principalmente por ser más comercial.

Ha pasado mucho tiempo de esta colaboración pero ha vuelto a ponerse en el foco mediático después de que el pinchadiscos haya dado una entrevista y haya cargado duramente contra la cantante, recordando que él es el motivo por el que ella ha llegado a triunfar.

En el podcastMoney Buys Happiness, ha explicado que él es "el hombre que hizo famosa a Lana del Rey". El francés ha recordado que en un primer momento la discográfica Interscope no quiso publicarlo, él insistió y les enseñó un video en el que pinchaba delante de "95.000 personas" y se les veía a todos disfrutar.

Y es que, según Cedric, antes de este remix ella no era una estrella: "Lana no estaba agotando sus conciertos en Estados Unidos. Después de esa canción, estaba agotando en todos los recintos en los que tocaba en el país. En su vida había tenido un hit en la radio, es es el único que ha tenido".

Sin embargo, ha destacado que la intérprete de Born to die no es el tipo de artista que quiere tener éxitos. La pareja también trabajó en el remix de Young & Beautiful, pero Lana no quiso que se publicara por todo el mundo y solo se lanzó en Australia y Nueva Zelanda.

"Allí el remix de Young & Beautiful fue cuádruple platino. Iba a ser igual de grande que Summertime Sadness, pero Lana lo bloqueó todo, no quería ese éxito", apuntado.

Lana del Rey sigue siendo una de las cantantes más populares de la actualidad y tiene muchos fans a los que no han sentado nada bien estas declaraciones.