Rigoberta Bandini se arrepiente de haber dicho que se retiraba

no puede volver atrás

Desde que Ay Mama se convirtió en todo un éxito debido al Benidorm Fest, Rigoberta Bandini no ha parado. Tras actuar por numerosos festivales este verano, Paula Ribó —nombre real de la artista— ha iniciado una gira una gira por estadios que culmina el 23 de diciembre en Zaragoza.

Ya en verano anunció que tras estos conciertos haría un parón: "Tengo que explicar una cosa importantísima que es que en otoño voy a hacer el final de la gira, después me retiro. Me retiro un rato largo".

Se arrepiente de la palabra 'retirada'

Recientemente, Rigoberta Bandini ha estado con su pareja Esteban Navarro en el podcast de La pija y la quinqui. Allí ha asegurado que si pudiera volver atrás no hubiera dicho que se retiraba, sobre todo porque utilizó la palabra "retirada" en vez de "descanso".

La artista ha hecho esta reflexión a partir de todos los rumores que surgieron cuando hizo aquellas declaraciones, en las que algunos vieron un retiro definitivo aunque aclaró que se trataba únicamente de los escenarios: "Una cosa el retirarse de los escenarios, pero curro va a haber".

En una entrevista para La Vanguardia se extendió algo más sobre esta retirada: "Ahora mismo lo que me apetecía es no tener nada en el calendario en el 2023, algo que es muy difícil pero que he conseguido

"Lo único que tengo en el calendario es ir a buscar a mi hijo al cole, quedar con mis amigas para comer, tener mi rutina de creación, tener un espacio fuera del hogar para crear. Me apetece mucho todo esto para poder volver y tener cosas que contar. Quiero nutrirme otra vez de cosas y sin ninguna prisa por sacar algo".

Curiosidad por la incertidumbre

En su reciente entrevista con Carlos Peguer y Mariang, la pareja ha contado que lo que más les apetece es la incertidumbre:"'¿Y ahora qué?' Yo que sé, déjame descubrirlo"

La artista está aliviada porque cree que después de tantas aclaraciones que ha dado parece que la gente ya ha entendido su descanso. Además, vuelve a insistir en que no estará parada: "Tenemos ganas de crear una rutina de trabajo, una rutina de creación y de experimentación".

La pareja también ha contado que están muy bien sin depender de ninguna discográfica y, por ello, no tienen intención de firmar contratos discográficos, sino que cuando vuelvan a sacar un disco en un futuro quieren seguir produciéndolo ellos mismos.