Laura Escanes vuelve a recurrir a Rigoberta Bandini para pronunciarse sobre su situación

Aunque Laura Escanes está acostumbrada a que su vida siempre acapare el foco mediático, desde que hizo pública su separación de Risto Mejide todas las miradas están puestas en cualquier movimiento que haga la influencer de 26 años.

No tardaron en surgir nombres de personas con las que Laura Escanes podría haber iniciado una relación tras su ruptura con el publicista. Primero fue uno de los coaches de El desafío, programa en el que ha participado; y más tarde la relacionaron en el youtuber Míster Jagger, aunque ambos desmintieron esta supuesta relación.

Ahora, la revista Lecturas ha publicado en exclusiva las imágenes de Laura dándose un beso con el cantante Álvaro de Luna, por lo que quedaría confirmado que entre ambos hay, como mínimo, algo más que una amistad.

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto tras esta noticia, Laura publicó un mensaje en Twitter horas antes de que se supiese este romance que ahora ha ganado notoriedad.

"Lo que tenga que ser, será igualmente", escribió haciendo referencia a parte de la letra de A ver qué pasa, una canción de Rigoberta Bandini. Una canción que trata sobre los inicios de un amor que no se sabe si será duradero o no, pero no es algo que preocupe.

"No sé quién eres ni hacia dónde vas / Juguemos juntos a este amor fugaz / Mi abuela me lo repetía siempre / "Lo que tiene que ser, será igualmente", reza la estrofa completa.

No es la primera vez que responde con frases de Rigoberta Bandini

Esta no es la primera vez en la que Laura Escanes utiliza frases de Rigoberta Bandini para pronunciarse sobre un tema. Poco después de anunciar su separación, Laura Escanes acudió al concierto de Rigoberta Bandini en el Wizink Center de Madrid, y no dudó en publicar algunos stories de la noche.

Rápidamente, la joven empezó a recibir críticas de algunos usuarios que la acusaban de no madurar o de no estar afectada por su ruptura. Algunos más educados que otros. Laura compartió otra historia con las capturas de algunas de estas críticas junto a la frase "yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo". Una frase que pertenece a la canción Perra de la cantante catalana.

'Tu nombre', la canción de Álvaro de Luna que podría hablar de Laura Escanes

Hace unas semanas Álvaro de Luna lanzó Tu nombre, su nuevo single. Una canción que habla de una relación prohibida. Tras conocerse este nuevo romance, son muchos lo que piensan que el sevillano podría estar hablando de los inicios de su relación con la influencer, cuando tenían que mantenerlo en secreto.

"Todo el mundo está esperando fuera / Salgo del club contigo, sorteando coches / Evitando que nadie nos vea", empieza cantando, dejando claro que se trata de una relación clandestina.

En otra estrofa, deja claro que el motivo de esta historia clandestina es más por la situación de la otra persona que por él: "Y aunque a veces me escondes / Yo sé que lo nuestro es real".

"Quiero acercarme y bailar contigo / Aquí no hay cámaras ni testigos / Toda la noche hablando al oído / Sin nadie que nos pueda escuchar", continua hacia el final de la canción, dejando claro que quiere disfrutar de ese amor lejos del foco mediático.

Si realmente Álvaro habla de los inicios de su relación con Laura Escanes en tu nombre, ha sido de lo más claro y sincero. De hecho, de ser así, podría ser toda una declaración de intenciones para salir de esta clandestinidad, tal como anuncia al principio del tema: "Me he cansado de tanto ruido y tanta pose".