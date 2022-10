"No me gustó nada": María González, madre de Rigoberta Bandini, cuenta su primera impresión con 'Ay mamá'

A Rigoberta Bandini le han pasado muchas cosas en los últimos diez meses. Su paso por el Benidorm Fest la ubicó en el mapa musical español en tiempo récord.

Ha pasado de hacer bolos en teatros con las canciones que escribió en pandemia a agotar más de 10.000 localidades en el WiZink Center en menos de 12 horas.

Hablamos además de la segunda fecha, programada para el mes diciembre, tras la eclosión de su primer concierto en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, donde se vivieron el fin de semana pasado momentos de verdadera éxtasis musical.

Acaba de publicar su disco debut, La Emperatriz, y también ha estrenado un nuevo formato de entrevistas en su canal de Youtube. La cantante se abre camino como entrevistadora.

Las RigoTalks son charlas sin corsés, ni filtros, ni guion. Como si se tratase de una charla con una amiga, Paula Ribó -la mujer detrás de su alter ego artístico- charla con personalidades tan influentes como C. Tangana, Samantha Hudson o su madre, María González.

"Tengo que escuchar sus canciones varias veces"

En esta segunda entrega, Bandini une a Samantha Hudson con su madre para analizar y valorar el impacto que tuvo en ellas Ay Mamá, la canción con la que participó en la preselección eurovisiva. Sin pretensiones por parte de la autora, la canción terminó calificándose como un "himno feminista" que reconocía el sacrificio de las mujeres que se sacrifican por la maternidad.

Sin embargo, cuando la madre de Bandini escuchó el tema por primera vez, no encajó con él. "A mí no me gustó nada", respondió, tajante.

"A ver, ¿nada? No me jodas. Dijiste: 'No acabo de...', matizaba Rigoberta Bandini. "Yo, como siempre, no entiendo sus...", insinuaba su madre, a lo que Bandini rebatió: "Ni que yo escribiera metáforas, si escribo cosas supernormales".

El sonido de las canciones de su hija no termina de convencerle. "Reconozco que a mí me cuesta, me tengo que ir adaptando. Tengo que ir entendiendo... Es que todas sus canciones tengo que escucharlas varias veces para entenderlas. Muchas me ha pasado", reconocía antes de aclarar que unos temas le gustan más que otros.

"Entenderlas no es la palabra. Es para que me gusten. A ver, no todas tienen por qué gustarme. Y me gustan todas, unas más que otras", aseguraba la madre de la artista.

Cuando María González escuchó por primera vez Ay Mamá se emocionó, pero no como madre, sino como hija.

"La de Ay mamá... No es que no me gustara. Claro que, al decir 'mamá', es emocionante. La primera impresión que recibí fue, más que como madre, como hija de mi madre", contó.

"Soy las dos cosas a la vez, pero primero me lo tomé así y me emocionaba mucho, porque para mí estaba dedicaba a mi madre", reiteró, sin desmerecer el homenaje implícito que su hija, Paula Ribó, le dedica.

La primera versión de 'Ay Mamá': más 'punki'

En una charla con Manuel Jabois para El País, la cantante contó que la primera versión de Ay Mamá, canción que empezó a escribir hace seis años, era algo más explícita: "El principio era: "Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / Perdóname antes de empezar por ser grosera".

Modificó la letra porque era consciente de que con ese verso no la seleccionarían para el Benidorm Fest. Además, quería que fuese apta para todos los públicos.

"Me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra 'coño'…", explicó el pasado mes de febrero.