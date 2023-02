Rihanna recibe cientos de críticas por su baile "explícitamente sexual" en la Super Bowl

La Comisión Federal de Comunicaciones ha recibido más de un centenar de críticas formales por la actuación de Rihanna en la Super Bowl . Muchos espectadores consideraron que los bailes "sexualmente explícitos" de la cantante y sus bailarines no eran aptos para un show para ver en familia.

El espectáculo de Rihanna durante el descanso de la Super Bowl ha generado numerosos titulares. Principalmente, por el anuncio de su segundo embarazo durante el show, pero también otros que no han sido tan bien recibidos por los espectadores.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha recibido más de 100 quejas de espectadores de todo el país considerando que la actuación fue demasiado sexual.

"Toques y movimientos de baile inapropiados, muy obscenos para que los vea una familia. Los niños pequeños no necesitan ver esto”, se puede leer en una de las quejas de una persona de Rockton, Illinois, mientras que otra directamente definía la actuación como "enferma".

En otras quejan en varias ocasiones del "agarre de genitales" y "olfateo de sus dedos"; "así como agarrar su trasero". Pero no solo han criticado los movimientos de Rihanna, su equipo de bailarines también han sido criticados por coreografías escenas, especialmente por los bailes de twerk.

"Amigos y familiares se reúnen para ver la Super Bowl. Por qué seguimos teniendo ruido negro año tras año. No pueden cantar ni escribir música de descenso. Todo lo que oí fue "negro, negro, negro" y "baja en mí" o "baja en ti. No considero esto música y no quiero verla a ella y a sus bailarines agarrando su entrepierna en la televisión nacional. La NFL debería avergonzarse de lo que ha convertido en su actuación en el intermedio", lamentaba otro ciudadano de Nueva York, con un claro tono racista.

“Si fuera a un lugar donde hubiera niños e hiciera estos mismos movimientos, probablemente me arrestarían. Por lo tanto, no veo cómo es justo que suceda en televisión en contra de nuestra voluntad y sin previo aviso. Bastante enfadado de que sigan permitiendo cosas así", rezaba otra de las quejas.

Sin embargo, Rihanna ha obtenido el mejor récord de audiencia en la final de la Super Bowl en los últimos seis años. El partido fue visto por un promedio de 113 millones de espectadores estadounidenses y hubieron picos de 182 millones. Concretamente, la actuación de Rihanna la vieron en directo 119 millones de espectadores en Estados Unidos, mientras que su vídeo en Youtube ya supera las 83 millones de reproducciones.