Adele cuenta qué dijo exactamente de Rihanna en su vídeo viral de la Super Bowl

El vídeo de Adele esperando la actuación de Rihanna en el espectáculo del intermedio de la Super Bowl reprensentaba a medio planeta.

El regreso de la cantante a los escenarios después de siete años de ausencia acaparó millones de miradas, pero no solo los fanáticos de la cantante esperaban con ansia su actuación en el espectáculo deportivo más importante del año en Estados Unidos.

Un montón de artistas incluso se desplazaron hasta el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) para disfrutar del show en vivo y en directo. Billie Eilish, Karol G, Paul McCartney o la mismísima Adele no quisieron perdérserlo y vieron a Rihanna desde las gradas del recinto.

Precisamente un vídeo de la cantante de Someone Like You esperando la aparición de Riri fue uno de los que más reacciones generó. La cantante aparece sentada en su butaca junto a dos hombres, que se sitúan de pie a ambos lados. Es a ellos a los que parece que manda callar con un sutil pero directo gesto de silencio.

Los memes tardaron en aparecer menos de lo que canta un gallo.

Adele se convirtió en la representación de los nervios y la impaciencia que medio mundo estaba viviendo desde sus casas frente a sus televisores. Y ella lo sabe.

Bromeó sobre ello en uno de sus últimos conciertos en Las Vegas, donde confesó al público qué fue lo que realmente estaba diciendo en esa escena que se hizo tan viral.

"Estaba diciendo que ella iba a estar bien. Que ella iba a fumar un poco de hierba y estaría bien. ¡Pero claramente no podía fumar hierba porque está embarazada!", exclamó la cantante, haciendo gala -una vez más- de su peculiar sentido del humor. Además, sus shows en la ciudad del Pecado se han convertido en toda una experiencia para el público, ya que la artista cuenta anécdotas personales e interactúa con los fans.

"Es un trabajo duro ser un meme constante", añadía Adele, sabedora de que no es la primera vez que esa manera tan natural que tiene de expresarte se convierte en el centro de atención.