Rihanna vuelve a la música con una nueva canción el 28 de octubre

Rihanna parece haber escuchado las súplicas de sus millones de fans pidiéndole nueva música y parece que estamos muy cerca de escuchar un nuevo tema de la de Barbados.

Mientras su noveno disco se hace esperar, a principios de mes se supo que la artista de 34 años había grabado un par de temas para la película Black Panther: Wakanda Forever. Ahora, un nuevo teaser de Marvel ha hecho saltar todas las alarmas aislando de su título la letra 'R' junto a una fecha: el viernes 26 de octubre.

Teniendo en cuenta que la película se estrenará el 11 de noviembre, los seguidores de la saga tienen bastante claro que esta nueva fecha junto a la letra 'R' solo puede significar que se trata del lanzamiento de una de las canciones de Rihanna para esta secuela.

Ya han pasado más de seis años desde que Rihanna lanzó ANTI, su octavo álbum de estudio que contiene éxitos como Work, Love on the brain o Kiss it better. Desde entonces, la cantante ha lanzado algunas colaboraciones junto a otros artistas siendo Believe it junto a PartyNextDoor la última de ellas, y esto ocurrió en marzo de 2020.

Super Bowl y gira mundial en 2023

Esta noticia llega un mes después de que se supiera que Rihanna será la artista encargada de actuar en el intermedio de la final de la Super Bowl, el 12 de febrero de 2023. La artista se subirá a un escenario Glendale (Arizona) después de más de cinco años dedicada exclusivamente a Fenty, su imperio de maquillaje y ropa interior.

Pero esto no es todo. Según informan varios medios internacionales, el objetivo de la cantante es comenzar en 2023 una gira internacional por varios países del mundo todavía sin confirmar. Parece que por fin nos encontramos ante una nueva era de Rihanna.