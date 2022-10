Rihanna vuelve a la música: la artista comenzará una gira mundial en 2023

La vuelta de Rihanna a la música es uno de los eventos más esperados por muchísimos fans que en su momento se enamoraron de ella con temazos como Only girl in the world, Umbrella o Shut up and drive. Ahora, todos los ojos están puestos en la Super Bowl de la NFL, donde la artista de Barbados actuará en 2023.

El próximo 12 de febrero, Rihanna se subirá a un escenario Glendale (Arizona) después de más de cinco años dedicada exclusivamente a Fenty, su imperio de maquillaje y ropa interior.

Sin embargo, esta no será la única actuación suya, ya que según informan varios medios internacionales, el objetivo de la cantante es comenzar en 2023 una gira internacional por varios países del mundo todavía sin confirmar.

Lo que se sabe de la actuación de Rihanna en la Super Bowl

Sus 135 millones de seguidores recibieron la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde la artista publicó una imagen de un brazo sosteniendo una pelota de la NFL. La artista da así el primer paso de uno de los regreso a la música más esperados. Su último disco, ANTI, data del 2016, y el pasado mes de mayo nacía su hijo con el rapero Asap Rocky.

"Rihanna es un talento generacional, una mujer de comienzos humildes que ha sobrepasado las expectativas a cada paso. Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en una de las artistas más prominentes de siempre", dijo el rapero Jay-Z, que produce para la NFL el espectáculo de la Super Bowl a través de su compañía Roc Nation.

La artista rechazó una primera invitación para actuar en la SuperBowl de Atlanta por la polémica de la NFL con el jugador Colin Kaepernick. El quarterback, que sigue sin equipo desde 2017, fue el primero en denunciar el racismo y la violencia policial hacia los ciudadanos negros arrodillándose durante el himno. Esto provocó que le aparcasen de la competición.