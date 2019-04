Rita Ora y Kygo presentan el tema ‘Carry On’ para la película ‘Pokémon: Detective Pikachu’

La película llegará próximamente a los cines, y el vídeo de ‘Carry On’ nos pone los dientes largos dejándonos entrar levemente en el imaginario creado para esta producción, con una gran cantidad de pokémon diseminados por diferentes escenarios, como restaurantes, concurridas calles de Tokio llenas de pequeños puestos de comida y, como no, grandes escenarios para las peleas, ¡todo un espectáculo visual!

Tanto Kygo como Rita Ora han publicado en sus redes sociales imágenes del vídeo, o tiernos recuerdo de infancia en el caso del DJ y productor, ¡eso sí que es evolucionar, amigo!

Hace unos días, Rita Ora publicaba también su colaboración en 'Only Want You', con 6LACK, y el potente himno feminista 'R.I.P.' junto a Sophia Reyes y Anitta. Next Stop: ¡la gira europea de su Phoenix World Tour! Estamos deseando ver a la cantante británica por nuestro país: