Sofia Reyes, Rita Ora y Anitta unen fuerzas en 'R.I.P.', un himno feminista

Miss Caffeina ha alcanzado el número 1 en la lista de ventas española con 'Oh Long Johnson', su nuevo trabajo que publicaron el pasado 1 de marzo. Con motivo de este lanzamiento Alberto y Sergio estuvieron con nosotros en un Facebook Live con Europa FM donde además Alberto improvisó una cover de '...Baby One More Time', uno de los grandes éxitos de Britney Spears que el cantante ha sabido llevar totalmente a su terreno.