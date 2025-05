Robbie Williams conquista la cultura underground de Londres en el videoclip de 'Rocket'

Te interesa Robbie Williams convierte Trafalgar Square en escenario de su nuevo videoclip

Robbie Williams ha vuelto por todo lo alto con Rocket, el primer single de su nuevo álbum, Britpop. El británico llevaba más de una década sin lanzamientos musicales, y ahora se ha propuesto abrazar de nuevo el puro rock en su nuevo proyecto.

Aunque para escuchar el álbum completo habrá que esperar a otoño, ya podemos escucharRocket, una canción rockera en la que brillan las guitarras junto al mismísimo Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath.

Este viernes el artista ha lanzado el videoclip del tema, siguiendo la estética canalla y rockera de la canción, con guiños a las bandas urbanas y la mentalidad más callejera de Londres.

Rocket se convierte un gran primer single del que hacer gala en su gira Robbie Williams Live 2025, con parada en España de la mano de Europa FM el próximo 5 de julio en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona).

Los primeros detalles de Britpop

Hace tan solo unos días Robbie Williams anunciaba por redes sociales su próximo disco, del que adelantó algunos detalles.

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995", indicó en la publicación que anuncia su nuevo proyecto. Fue el pico del britpop y una época dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es un álbum que es aún más optimista y hímnico de lo habitual".

Una referencia temporal que supuso la explosión mundial no solo de la carrera de Robbie Williams, sino de una parte muy importante de la cultura musical británica de los años 90. "Hay algo de 'Brit' ahí y ciertamente hay algo de 'pop' también - estoy inmensamente orgulloso de esto como trabajo integral y estoy emocionado por que los fans escuchen este álbum. Yo también. No puedo esperar para cantar una o dos canciones de ella en mi próxima gira BRITPOP, que estoy abriendo en el Reino Unido, naturalmente", explicó.