Rosa López se sincera sobre haber perdido 40 kilos: "Me llegué a obsesionar con no comer"

Rosa López se ha sincerado sobre su relación con las dietas y la pérdida de peso con Jesús Vázquez en su espacio ‘El método Vázquez’ by Fitbit.

La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo confiesa que el sobrepeso que tenía hace años no solo le afectaba físicamente, sino psicológicamente: "En los showrooms lo pasaba fatal, tener que desnudarme delante de una estilista, saber que no había talla para mí... aquello era traumático lo mirarás por donde lo mirarás".

Rosa ha querido aclarar que hay personas que no pueden bajar de peso por un tema médico, como por ejemplo por problemas de tiroides. Pero en su caso, ha confesado que sus kilos de más se debían a "unos malos hábitos y a una mala alimentación", junto a una vida sedentaria y un autoestima baja.

Cuando decidió dar un cambio a su vida y empezar a perder peso —ha perdido 40 kilos— la artista ha asegurado no tener la información necesaria para hacerlo de una manera correcta: "Me llegué a obsesionar con no comer, pero porque no tenía información".

"Estuve cinco años siendo vegana. El primer año me hice un análisis de sangre y me asusté. Porque me faltaba información. Si quitas la proteína de origen animal la tienes que sustituir", ha añadido.

Como conclusión, Rosa ha asegurado que no existe la dieta perfecta, que lo más importante es tener la información necesaria para saber qué alimentación es la mejor para cada persona: "No hay dietas milagros. La dieta perfecta es la que te haga sentir bien. Yo no como carne, no como pescado, y llevo así años. Aunque sí que pienso que hay que comer de todo, estoy haciendo lo que a mí me sienta bien".