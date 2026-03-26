Rosalía cancela una vez empezado su concierto en Milán con el 'LUX TOUR': "Estoy realmente mal"

Rosalía en París con su gira 'LUX TOUR' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Hay ocasiones en las que los artistas se ven obligados a cancelar conciertos, ya sea por seguridad, por causas ajenas al artista o por indisposición del músico. Y esta última ha sido la razón por la que Rosalía ha tendido que suspender su show en Milán.

Este 25 de marzo la artista llevaba su LUX TOUR al Unipol Forum de la ciudad italiana, y aunque los espectadores han asistido al pabellón con normalidad para disfrutar de la intérprete de La Perla en directo, y Rosalía ha comenzado el espectáculo como es habitual.

Sin embargo, durante las siguientes canciones la artista se mostraba visiblemente cansada hasta que, tras un descanso, ha salido al escenario para dar una mala noticia a los presentes.

Todo apunta a una intoxicación alimentaria, como ella misma ha transmitido con mucho pesar: "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo. Perdonad".

De momento se desconoce si la artista volverá a Milán para completar el concierto que ha dejado a medias por cuestiones de salud.