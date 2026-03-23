Rosalía se muestra vulnerable en su concierto en Zúrich: "Empecé a sentir paz al instante"

Rosalía nos lleva a lo más alto con LUX TOUR pero no deja de mostrarse cercana. Si en su primera noche en París le dedicó La rumba del perdón a su chica Loli Bahia, en Zúrich quiso hablar del problema que había experimentado antes de subirse al escenario.

La cantante catalana se mostró vulnerable en su cuarta noche de gira —arrancó el lunes 16 en Lyon (Francia)— y reconoció que antes del concierto había empezado a sentir ansiedad.

‘Estaba un poco nerviosa porque me importa muchísimo el concierto", dijo en un momento del show. "Dar lo mejor de mí, tener la energía adecuada…", continuó. "Así que salí a caminar y vi estos campos de lavanda... era todo tan bonito, tan lleno de luz, que me alegró el día".

"Empecé a sentir paz al instante", añadió la cantante mientras el público no dejaba de aplaudirla. "Me sentí muy agradecida de poder vivir ese momento aquí, en esta ciudad. No hay nada que me haga más feliz que poder crear un momento así, en el que podamos conectar, sentir… y recordar que estamos vivos, que estamos en la Tierra y que estamos juntos".

Los aplausos fueron mayúsculos para Rosalía, que desde que empezó la gira está experimentando momentos agridulces. Si bien las críticas son en líneas generales muy positivas, hay quien ha denunciado que hace playback y también quien critica que baile ballet sin ser bailarina profesional. Además, por si no fuera suficiente, ha tenido que soportar el acoso de los paparazzi en París mientras paseaba con Loli Bahia.

El próximo concierto de LUX TOUR, el quinto de la gira, es el miércoles 25 de marzo en Assago (Italia) y, a continuación, llega a España. El lunes 30 de marzo estará en Madrid con el primero de sus cuatro conciertos en la capital.