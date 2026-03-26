Rosalía actualiza su estado de salud tras el concierto de Milán: "Me encuentro mejor"

Rosalía celebró el miércoles 25 de marzo el quinto concierto de su gira LUX TOUR en el Unipol Forum de Milán (Italia). Sin embargo, tras interpretar once canciones, la artista se vio obligada a suspender el concierto por su estado de salud.

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave", dijo en inglés visiblemente emocionada. "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo. Perdonad", añadió.

"Grazie, Milano"

La artista tuvo que abandonar el recinto en ambulancia, y ahora ha compartido una fotografía tumbada en la camilla para actualizar su estado de salud. "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la empatía de todos los que estaban allí. Grazie, Milano", ha escrito en una historia de Instagram.

En la imagen, publicada este jueves 26 de marzo a las 16:20 horas, Rosalía aparece con los ojos cerrados y un pulgar arriba (un símbolo de su paulatina mejoría).

Durante el concierto, la artista tuvo que beber agua recurrentemente y se echó las manos a la barriga en señal de dolor. "Me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera", dijo la catalana.

Aún se desconoce si Rosalía volverá a actuar en Milán al haber dejado a la mitad el concierto.

La próxima fecha de su gira LUX TOUR es el lunes 30 de marzo en Madrid, donde realizará cuatro conciertos hasta el 4 de abril. Después de dos actuaciones en Lisboa, el 13 de abril viajará hasta Barcelona para actuar en otros cuatro shows entre el 13 y el 18 de abril.