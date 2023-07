Rosalía se cuela un año más en la lista de canciones favoritas de Obama

No es la primera vez. La presencia de Rosalía en las ya míticas playlist de Barack Obama es prácticamente tan antigua como la carrera internacional de la catalana, que se disparó en 2018 con Malamente eclipsando a la industria musical con su álbum El Mal Querer.

El expresidente de Estados Unidos también es fan declarado de la autora de Motomami y ha compartido este jueves lo que ya es costumbre: la lista de canciones favoritas para el verano 2023, además de una ristra de recomendaciones de libros.

En el cuarto puesto de la playlist figura Vampiros, uno de los tres temas del LP RЯ que la cantante lanzó con Rauw Alejandro sobre las fases de su amor, junto con Beso y Promesa.

ROSALÍA, Rauw Alejandro - VAMPIROS (Official Video)

Así, junto con dos imágenes llenas de calidad musical, el presidente ha compartido en Instagram y Twitter: "Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido", ha escrito, abierto a recibir nuevas recomendaciones musicales.

Who told you, de J Hus y Drake, Try me de Jorja Smith, Soul survivor, de The Rolling Stones o Princess Diana, de Ice Spice y Nicki Minaj, son otros de los temas seleccionados por Obama, que ha mezclado lo mejor de lo de ahora y de lo de antes.

La consolidación de Obama como motopapi

Rosalía es veterana en la lista. La primera vez que lo hizo fue en 2019, cuando la cantante rompió el panorama musical urbano en Con Altura.El expresidente no dudó en incluir por primera vez a la española más internacional del momento -y también de ahora- y meter en su lista la colaboración con J Balvin, que logró convertirse en el videoclip más visto en Youtube en España de ese mismo año y segundo del mundo.

Posteriormente, en 2022 Obama se volvió a dejar seducir por la artista con su último disco, Motomami, y seleccionó Saoko para su summer playlist.

Que Barack Obama es un fan declarado de nuestra Rosalía no es nuevo, pero su presencia en cada una de sus listas de verano confirma que el expresidente es un motopapi y que no se pierde ni un paso de la carrera musical de la catalana.