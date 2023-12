Rosalía deja caer que asistirá al concierto de Lana del Rey en Barcelona

Allí estará. Rosalía ha asegurado con su original estilo que no faltará al concierto de su admirada Lana del Rey en Barcelona el próximo mayo. La estadounidense es cabeza de cartel del festival más internacional de España, el Primavera Sound, junto a la banda indie rock estadounidense The National y al dúo electrónico Disclosure.

La cantante de Summertime Sadness publicó hace dos días la foto de los artistas que comparten jornada con ella el 31 de mayo de 2024 (el festival tiene lugar del 29 de mayo a 2 de junio), con el siguiente mensaje: "Barcelona, es increíble que vayamos a vernos el año que viene. Ha pasado mucho tiempo ❤️🚨". La última vez que la artista tenía planeado visitar la ciudad condal fue en junio de 2020, pero no se pudo llevar a cabo por la irrupción de la pandemia.

La motomami, que se subió al mismo escenario el pasado verano, no ha dudado en comentar la publicación asegurando su asistencia: "tu prima estará en primera filaaaaa", ha prometido la anfitriona.

La admiración que ambas se profesan es una obviedad que se hizo aún más evidente el pasado marzo, en la gala de los Billboard Women In Music Awards. Allí, la artista catalana, que recibió el premio a Productora del Año se convirtió en la primera artista en recoger este galardón, recién inaugurado en esta última 16ª edición, donde también se incluyó el premio a Talento Visionario, que fue para Lana.

Así, la intérprete de Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd quiso homenajear a "Rose" en su discurso: "Sería una gran merecedora del premio a Mujer del año, Rose, es asombrosamente increíble". La catalana le correspondía con un claro y meridiano "¡Lana del Rey, te quiero!", que pronunció cuando llegó el turno de recoger su premio.

Una bonita relación latente de cara al público que quizás, algún día, se traduzca en una inolvidable colaboración.

