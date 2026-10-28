En su tienda oficial

Rosalía pone a la venta el libro con las partituras de su disco 'LUX'

La cantante Rosalía ha puesto a disposición de sus fans el libro de partituras de LUX, permitiendo que sus fans puedan replicar las melodías del álbum con sus propios instrumentos.

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Rosalía, durante el 'LUX TOUR' por Estados Unidos
Rosalía, durante el 'LUX TOUR' por Estados Unidos | Agencia EFE

Europa FM

Madrid 28/10/2026 09:04

El álbum LUX ha supuesto todo un éxito para Rosalía, no solo a nivel de escuchas y cariño por parte de sus fans, sino un auténtico desafío bien desarrollado a nivel musical, integrando diferentes estilos como la ópera o el techno con gran acierto.

Un proyecto por el que ha recibido varios premios a lo largo de la temporada, como los recientes tres reconocimientos durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, y cuyo apoyo a lo largo de la gira internacional que ha desarrollado la catalana ha sido integral.

Por ello, Rosalía ha querido tener un gesto con sus fans y ha puesto a la venta el libro de partituras de LUX en su tienda oficial por 45 euros, permitiendo que sus fans puedan replicar las melodías y aprender nuevos trucos en sus propios instrumentos.

De hecho, la propia artista ha compartido en sus redes sociales cómo lee ella esas partituras, añadiendo un toque de humor a la publicación.