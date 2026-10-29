Rosalía se prepara para recibir el premio del Wall Street Journal Magazine

El año 2026 está resultando uno de los más dulces de la carrera de Rosalía, sumando el éxito cosechado en todo el mundo con su LUX Tour a los diferentes premios e hitos conseguidos tras la publicación de su último álbum.

Hace apenas unos días, la catalana se convirtió en una de las figuras más destacadas de la gala de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, donde se llevó tres galardones durante la ceremonia, y vuelve a ser noticia por el reconocimiento que le otorgará este año la prestigiosa publicación Wall Street Journal Magazine.

Una distinción catalogada como Innovator Awards y que reconoce el impacto que tienen los jóvenes talentos en la cultura, con el ideal telón de fono para la entrega en el museo MoMA de Nueva York. Además, la Motomami protagonizará la portada y un amplio reportaje en las páginas de la revista como ganadora de la distinción.

Rosalía se suma así a la exclusiva lista artistas musicales que se han alzado con este premio como Billie Eilish, Anitta, Lil Nas X o Tyler, The Creator, siendo la primera española en conseguir este premio.