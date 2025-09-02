El movimiento de Rosalía y Guitarricadelafuente que hace pensar en una colaboración de los dos artistas

Guitarricadelafuente decía en una entrevista publicada en julio por Vanity Fair que había hablado varias veces con Rosalía y que sería "un puto sueño" colaborar con la artista catalana. Sus palabras llegaban solo unos meses después de que los fans de la Motomami se pusiesen también a soñar ante la posibilidad de una colaboración tras verlos interactuar en redes.

El sueño continúa y la posibilidad de verlos juntos en el estudio cobra fuerza ante el nuevo movimiento de los dos artistas en sus respectivos canales de WhatsApp. Porque casi de manera simultánea Rosalía y Guitarricadelafuente compartieron este lunes 1 de septiembre el mismo sticker de un caballo con sus comunidades. ¿Será Indomable el título de su colaboración?

La publicación llega en un momento en el que los fans de Rosalía esperan —esperamos— con ansia el anuncio de la llegada de R4, título por ahora provisional del cuarto álbum de estudio de la cantante, y de ahí que muchos se planteen —nos planteemos— la posibilidad de que esta colaboración sea el primer single del disco. Al fin y al cabo, con el fin del verano puede llegar el principio de algo...

Los guiños de Rosalía a Guitarricadelafuente

La cuestión es que Guitarricadelafuente revelaba en julio su interés por trabajar con Rosalía mientras que la cantante no se ha referido al autor de nana triste en ninguna entrevista pero no deja de hacer guiños a su música.

En marzo utilizaba su canción Full Time Papi para comentar una publicación en X (antes Twitter) y más recientemente, en agosto, compartía unas imágenes de su sesión de fotos para la revista ELLE con la canción Futuros Amantes de Guitarricadelafuente como banda sonora.

Los seguidores de uno y otro artista ven otro nexo entre ambos: Los Javis. Guitarricadelafuente es protagonista de la película La Bola Negra en la que trabajan Javier Ambrossi y Javier Calvo y la relación de ambos con la cantante es de sobra conocido. Rosalía ha prestado su voz a la cabecera de Paquita Salas y ha sido invitada en algunas de las fiestas de los creadores de contenido.

Puestos a soñar... ¿será Indomable el título de la canción principal de la BSO de la película sobre Federico García Lorca?