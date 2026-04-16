Guitarricadelafiente cuenta su primera experiencia con un chico en el confesionario de Rosalía en Barcelona | X

Rosalíacontinúa con su LUX TOUR en Barcelona, con ya un clásico de sus conciertos de la gira: el confesionario con un famoso antes de la actuación de La Perla.

Después de sorprender al público con la actriz Yolanda Ramos y su anécdota sexual de lo más impactante, la cantante ha invitado esta vez a un hombre: se trata del artista Guitarricadelafuente, que se ha confesado ante la intérprete de Candy.

El cantautor se ha quitado la vergüenza de encima y se ha atrevido a contar su primera experiencia con un hombre. "Encontré un hombre por Instagram que tenía 19 años y llevábamos tres semanas hablando, y dije: 'Tengo que sacarme esta timidez ya porque sino, voy a salir del armario a los 40 años'. Fui de Benicàssim a Sevilla-Santa Justa. Me planté allí", ha comenzado a relatar.

El autor de Spanish Leather ha detallado que todo fue muy bien al principio, tanto su primer beso como la noche de fiesta en Sevilla. Pero después fueron a dormir a El Rocío, a una casa de hermandad. Y allí el cantante no podía hacer nada: no había luz ni agua caliente, no podía hacerse comida e incluso el chico no le dejaba abrir las ventanas.

"Me dice: 'Yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle'"

"Era como el síndrome de Estocolmo. De ahí me vuelvo a Benicàssim, cojo el tren y el tío me dice: 'Yo no quiero ser profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle'", ha contado con tristeza, y la respuesta ha sido un gran abucheo por parte de Rosalía y el público del Palau Sant Jordi.

Pero las cosas se dieron la vuelta con el tiempo: "No sé nada más de él hasta mucho más adelante. Hasta que yo ya estaba empezando a hacer conciertos... El tío me dijo: 'Veo que vas a hacer un concierto en Sevilla'. Le digo que sí, y me dice: 'A ver si puedes conseguirme una entrada'".

Lejos de invitarle, Guitarricadelafuente fue contundente con aquel chico: "¿Sabes lo que hice? Le envío el link de Ticketmaster". Su decisión ha encantado a todos los asistentes, que han aplaudido con fuerza el testimonio.

Y el artista invitado también ha tenido el beneplácito de Rosalía, que le ha dedicado La Perlaa todos los que "te hacen el lío y luego te piden una entrada para el concierto".