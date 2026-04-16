Guitarricadelafiente cuenta su primera experiencia con un chico en el confesionario de Rosalía en Barcelona
Rosalía ha subido al escenario este 15 de abril a Guitarricadelafuente, para que en pleno concierto fuera el encargado de contar una anécdota complicada con un chico. Y el artista ha hablado de su primera experiencia sexual, de la que se vengó años después.
Yolanda Ramos desata la risa en el Palau Sant Jordi de Barcelona desde el confesionario de Rosalía
Rosalíacontinúa con su LUX TOUR en Barcelona, con ya un clásico de sus conciertos de la gira: el confesionario con un famoso antes de la actuación de La Perla.
Después de sorprender al público con la actriz Yolanda Ramos y su anécdota sexual de lo más impactante, la cantante ha invitado esta vez a un hombre: se trata del artista Guitarricadelafuente, que se ha confesado ante la intérprete de Candy.
El cantautor se ha quitado la vergüenza de encima y se ha atrevido a contar su primera experiencia con un hombre. "Encontré un hombre por Instagram que tenía 19 años y llevábamos tres semanas hablando, y dije: 'Tengo que sacarme esta timidez ya porque sino, voy a salir del armario a los 40 años'. Fui de Benicàssim a Sevilla-Santa Justa. Me planté allí", ha comenzado a relatar.
El autor de Spanish Leather ha detallado que todo fue muy bien al principio, tanto su primer beso como la noche de fiesta en Sevilla. Pero después fueron a dormir a El Rocío, a una casa de hermandad. Y allí el cantante no podía hacer nada: no había luz ni agua caliente, no podía hacerse comida e incluso el chico no le dejaba abrir las ventanas.
"Me dice: 'Yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle'"
"Era como el síndrome de Estocolmo. De ahí me vuelvo a Benicàssim, cojo el tren y el tío me dice: 'Yo no quiero ser profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle'", ha contado con tristeza, y la respuesta ha sido un gran abucheo por parte de Rosalía y el público del Palau Sant Jordi.
Pero las cosas se dieron la vuelta con el tiempo: "No sé nada más de él hasta mucho más adelante. Hasta que yo ya estaba empezando a hacer conciertos... El tío me dijo: 'Veo que vas a hacer un concierto en Sevilla'. Le digo que sí, y me dice: 'A ver si puedes conseguirme una entrada'".
Lejos de invitarle, Guitarricadelafuente fue contundente con aquel chico: "¿Sabes lo que hice? Le envío el link de Ticketmaster". Su decisión ha encantado a todos los asistentes, que han aplaudido con fuerza el testimonio.
Y el artista invitado también ha tenido el beneplácito de Rosalía, que le ha dedicado La Perlaa todos los que "te hacen el lío y luego te piden una entrada para el concierto".