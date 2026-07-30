Así es el ranking de artistas españoles más escuchados en el extranjero, liderado por Quevedo y Bad Gyal

En lo que va de año, Quevedo y Bad Gyal lideran la lista de canciones más escuchadas en el extranjero, según los datos que ha proporcionado este jueves la plataforma Spotify. Rosalía, Alejandro Sanz y Rels B también destacan entre los artistas con mayor éxito fuera de España, gracias a sus últimos lanzamientos.

Quevedo es uno de los que mayor presencia obtiene en el ranking, con Al golpito, una colaboración del canario con el grupo Nueva Línea, seguida por Ni borracho y Scandic, las tres situadas entre las quince más reproducidas fuera de España.

Junto a él, Bad Gyal reafirma su posición como una de las artistas españolas con mayor proyección global. La catalana consigue colocar tres temas en la lista. Choque, junto a Chencho Corleone; Te Daré y Más Cara, una propuesta que refleja su conexión con el mercado latino.

Lidera la música urbana

La influencia de la música urbana española continúa siendo una de las grandes protagonistas del ranking con Rels B, el artista español más escuchado fuera de España en 2025, que en esta ocasión aparece con dos canciones El cielo, junto a Kali Uchis y Lleva al sol; mientras que Rosalía también firma un doblete con Berghain-Remix, junto a Conrad Taylor, Björk e Yves Tumor, y Focu Ranni.

La lista también demuestra la diversidad del talento español que está cruzando fronteras. Figuran artistas consolidados como Alejandro Sanz, con Cuéntame junto a Yami Safdie, o Lola Indigo con Fifty Fifty, de Kenia OS.

También aparecen nombres de una nueva generación de artistas como Rvfv, Yapi o Adrian Fyrla cuyas colaboraciones con artistas internacionales siguen ampliando el alcance de la música hecha en España.

Hasta la fecha, el ranking pone de manifiesto el creciente impacto internacional de la música española "consolidando el buen momento creativo que vive el panorama nacional", comentan desde la plataforma.