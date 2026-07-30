Karol G anuncia su nuevo álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', con estreno inminente

Karol G ha sorprendido a todos sus fans con el anuncio de su sexto álbum de estudio, el cual verá la luz el próximo viernes 7 de agosto bajo el título No me arrepiento de sentir tanto. Así lo ha anunciado este miércoles 29 de julio durante su concierto en el Rogers Stadium de Toronto.

"Tengo un anuncio que compartir, Toronto, y después de esto, también tengo un regalo para ustedes. He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses", ha dicho la colombiana en directo. "He estado inmersa durante meses creando música nueva. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira. Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no veo la hora de cantar con todos ustedes", ha añadido, según recoge Billboard.

Con este disco, La Bichota demuestra que se encuentra en un momento muy prolífico de su carrera musical, pues hace solo un año ya publicó su aclamado álbum Tropicoqueta (2025). Antes, en 2023, vio la luz el disco más exitoso de su trayectoria: Mañana será bonito.

El anuncio de No me arrepiento de sentir tanto llega pocos días después del lanzamiento de Matadora, un tema cargado de energía a través de un ritmo de reguetón clásico. Con este sencillo, la colombiana recupera su faceta más sensual con letras desenfadadas en las que reivindica la autoconfianza y muestra sus intenciones con un estilo que marca cierta distancia con Tropicoqueta.

El concierto en Toronto se enmarca en la recién iniciada gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la que Karol G visitará España en junio de 2027 con cuatro conciertos en el Metropolitano de Madrid, tres en La Cartuja de Sevilla y dos en el Estadi Olímpic de Barcelona. Según ha apuntado la artista, estos shows contarán con una parte dedicada a su nuevo álbum.