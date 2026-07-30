Concierto de Kanye West en Madrid: horario, cómo llegar al Metropolitano, mapa de accesos y setlist

Está todo listo para que Kanye West actúe este jueves 30 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Se trata del único concierto en España del rapero estadounidense, también conocido como Ye, para el que aún quedan algunas entradas a la venta.

El espectáculo llega tras varios meses de polémica, pues varios países han suspendido sus shows por las declaraciones antisemitas que dio el cantante en el pasado y de las que se disculpó. Aunque Francia, Reino Unido o Italia cancelaron sus actuaciones, Kanye West no ha tenido problemas con España.

Por eso, desde Europa FM recopilamos en este artículo toda la información práctica sobre el concierto, incluyendo el horario del show, posibles trayectos para llegar al Metropolitano, el mapa de accesos, el setlist de canciones y más detalles.

Horario del concierto

Apertura del parking - 16:00

Apertura de puertas - 18:30

Inicio del concierto - 21:00

Fin aproximado - 23:00

Estos horarios están "sujetos a cambios", por lo que el concierto podría retrasarse algunos minutos. El espectáculo dura entre una hora y media y dos horas, así que a las 23:00 ya habrá terminado.

Cómo llegar al Metropolitano

Estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano:

Metro

Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:

Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7).

Canillejas y Torre Arias (línea 5).

Las Rosas (línea 2).

Autobuses (EMT)

Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.

Líneas nocturnas: N5 y N6.

Autobuses interurbanos

También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.

En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.

Coche

Aunque se recomienda acudir en transporte público, se puede reservar con antelación una plaza de parking en el Metropolitano por 22 €. Para ello, accede a este enlace de compra.

Mapa de accesos

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, se indica en tu entrada el acceso y número de puerta al que debes dirigirte, pero, si te cuesta ubicarte, recuerda siempre fijarte en la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que puedas ubicarte antes de llegar.

Mapa de accesos para el concierto de Kanye West en el Metropolitano | Instagram @yelivemadrid

Merchandising

Desde el martes 28 se puede comprar merchandising de Kanye West en los alrededores del Metropolitano. Entre otros, hay sudaderas a 110 €, chaquetas a 130 €, camisetas a 50 o 75 € y vinilos a 35 €. Para este jueves, hay seis puntos de venta habilitados hasta las 00:00 en las ubicaciones que señala el siguiente mapa:

Qué se puede llevar al Metropolitano

Objetos permitidos

Según Live Nation, estos son los objetos que puede llevar el público al recinto:

"Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml. sin tapón.

Bocadillo/pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Bolso o mochila de tamaño máximo 40x20x20cm o capacidad máxima 20L., que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa de máximo 7 pulgadas.

Crema protectora solar o maquillaje de máximo 500ml. (NO se permite formato espray o aerosol).

Cámara de fotos compacta sin objetivos/lentes desmontables (no réflex).

Medicamentos (líquidos o semisólidos) y comida para consumo propio de personas con necesidades médicas específicas, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".

Además, Ticketmaster asegura que también se pueden llevar "ventiladores de mano eléctricos". Se recomienda ir bien equipado para combatir las altas temperaturas.

Objetos prohibidos

"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40x20x20cm y/o capacidad superior a 20L.

Recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido, envases con capacidad superior a 500ml, tapones de botella, latas, petacas, camelbacks.

Banderas y pancartas con palo, cartelería superior a DIN-4.

Perfumes, desodorantes, sprays o cualquier tipo de aerosol.

Prismáticos, punteros láser, ventiladores de mano, paraguas rígidos, sombrillas, cascos de moto.

Cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma.

Fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo.

Cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas, cornetas, etc.

Sillas, mesas, neveras, colchonetas, carpas, tiendas de campaña o elementos similares.

Cámaras de fotos profesionales, réflex, objetivos/lentes desmontables e intercambiables, accesorios, soportes, trípodes, palos selfie.

Equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.).

Bicicletas, patines, monopatines, skate, vehículos de motor personales o similares.

Bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, personas bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

Animales, a excepción de perros guía.

Material de marketing o de venta no aprobado, como flyers, pegatinas, etc.

Máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara.

Cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".

En caso de que lleves un objeto prohibido, hay habilitada una consigna en el exterior del recinto, junto a la tienda del club.

Setlist de Kanye West

En total, Kanye West interpreta 35 canciones con su gira, según el repertorio de su último concierto en Albania. Muchos temas están recortados y siempre hay margen para alguna sorpresa, por lo que el siguiente listado es orientativo: