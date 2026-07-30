Setlist del concierto de Kanye West en Madrid: orden de todas las canciones

Te interesa Por qué el concierto de Kanye West en Madrid sigue en pie mientras seis países europeos lo han cancelado

Este jueves 30 de julio, el Riyadh Air Metropolitano acoge la única fecha del Ye Live Tour de Kanye West en nuestro país. Después de la cancelación de los conciertos en Polonia, Reino Unido, Italia o República Checa, el artista retoma la gira en Madrid.

Han pasado 20 años desde la primera y última vez que el rapero actuó en España con un concierto propio. Lo hizo en la sala Razzmatazz de Barcelona, y ahora vuelve a lo grande en el estadio del Atlético de Madrid, donde se espera que acudan 70.000 fans.

El show de Kanye West, también conocido como Ye, gira en torno a su último álbum, Bully, publicado en marzo de 2026, aunque también incluye canciones de discos anteriores como My Beautiful Dark Fantasy o Graduation.

En total, Kanye West interpreta 35 canciones con su gira, según el repertorio de su último concierto en Albania. Muchos temas están recortados y siempre hay margen para alguna sorpresa, por el siguiente repertorio es orientativo.

Setlist de Kanye West