Setlist del concierto de Kanye West en Madrid: orden de todas las canciones
Este jueves 30 de julio, el Ye Live Tour de Kanye West aterriza en el Estadio Metropolitano de Madrid con un espectáculo donde interpreta temas de su último álbum y hace un repaso por los grandes hits de su discografía. Desde Europa FM, te contamos qué canciones canta el artista.
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Este jueves 30 de julio, el Riyadh Air Metropolitano acoge la única fecha del Ye Live Tour de Kanye West en nuestro país. Después de la cancelación de los conciertos en Polonia, Reino Unido, Italia o República Checa, el artista retoma la gira en Madrid.
Han pasado 20 años desde la primera y última vez que el rapero actuó en España con un concierto propio. Lo hizo en la sala Razzmatazz de Barcelona, y ahora vuelve a lo grande en el estadio del Atlético de Madrid, donde se espera que acudan 70.000 fans.
El show de Kanye West, también conocido como Ye, gira en torno a su último álbum, Bully, publicado en marzo de 2026, aunque también incluye canciones de discos anteriores como My Beautiful Dark Fantasy o Graduation.
En total, Kanye West interpreta 35 canciones con su gira, según el repertorio de su último concierto en Albania. Muchos temas están recortados y siempre hay margen para alguna sorpresa, por el siguiente repertorio es orientativo.
Setlist de Kanye West
- KING
- Father Stretch My Hands, Pt. 1
- Can't Tell Me Nothing
- Niggas in Paris
- Mercy
- Praise God
- Black Skinhead
- On Sight
- Blood on the Leaves
- CARNIVAL
- Power
- Bound 2
- Fade
- Say You Will
- Heartless
- ALL THE LOVE
- HIGHS AND LOWS
- BEAUTY AND THE BEAST
- I CAN'T WAIT
- FATHER
- EVERYBODY
- Famous
- American Boy
- Jesus Walks
- All Falls Down
- Through the Wire
- Gold Digger
- Touch the Sky
- Good Life
- Homecoming
- All of the Lights
- Flashing Lights
- Stronger
- Ghost Town
- Runway