BTS y los Premios Grammy: la polémica por la nueva categoría de pop asiático

La influencia de BTS es mayúscula. Se trata del grupo de k-pop más exitoso, tal y como demuestra su reciente actuación en la final del Mundial de fútbol de 2026. Por eso, su decisión de no presentar su música en la próxima edición de los Premios Grammy está generando mucho debate en redes sociales y en la prensa.

El pasado mes de junio, la organización de los premios anunció la inclusión de cinco nuevas categorías: Mejor interpretación de pop asiático, Mejor interpretación de R&B en dúo o grupo, Mejor interpretación vocal de pop tradicional, Mejor álbum de folk tradicional y Mejor canción latina.

La primera es la que ha desatado la polémica con BTS. El 29 de julio, el grupo coreano anunció su rechazo a los Premios Grammy 2027 a través de Instagram, donde mostró su rechazo a las nuevas categorías. "Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Premios Grammy este año. Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie por lo que es, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos a Army y a todos los que siempre nos han apoyado", escribieron los siete miembros del grupo —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— en sus perfiles personales.

La respuesta de los Premios Grammy a BTS

Poco después de conocerse la decisión de BTS, el director ejecutivo de los Premios Grammy, Harvey Mason Jr., compartió un comunicado en forma de respuesta: "Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión".

Y sigue: "La categoría de pop asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es destacar a estos importantes artistas. Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca se trata de dividir [...]. El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en las categorías generales no son mutuamente excluyentes. Un artista puede, sin duda, optar a ambos".

Sobre esta cuestión reflexiona el crítico Jordi Bardají en jenesaispop: "Queda por ver si esta nueva categoría funcionará como un reconocimiento adicional o como un destino casi obligatorio para los artistas asiáticos. Los Grammy ya conviven con los Latin Grammy sin que eso haya impedido que discos en español compitan también en las categorías generales. La incógnita es si el pop asiático seguirá teniendo ese mismo espacio o si, a partir de ahora, la nueva categoría acabará absorbiendo buena parte de sus nominaciones".