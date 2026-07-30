Dónde aparcar en el concierto de Kanye West

Te interesa Kanye West llega a Madrid: la polémica detrás de sus conciertos cancelados en seis países europeos

Kanye West es el protagonista de la noche musical de Madrid este jueves 30 de julio con su primer concierto en España desde el estadio Metropolitano en 20 años.

Tras varias cancelaciones durante su gira YE LIVE, la cita musical del rapero en la capital de convierte en todo un acontecimiento. Y es que al concierto acudirán 70.000 personas, que disfrutarán de la gran performance del artista al son de temazos como Runaway, Stronger y Famous.

Está todo listo para disfrutar del espectáculo de Kanye West en el campo de fútbol de Atlético de Madrid, pero para que no te pierdas ningún detalle si acudes al evento en coche, te contamos dónde puedes aparcar:

Parkings del estadio Metropolitano

El propio estadio Metropolitano cuenta con varios parkings para que quienes se desplacen en vehículo privado puedan estacionar su vehículo durante el concierto de Kanye West. Eso sí, es recomendable reservar la plaza con anterioridad a través de Ticketmaster, y a pocas horas del show todavía quedan plazas disponibles.

Estos son los precios de los parkings del Metropolitano:

Parking Oeste - Plaza Coche 18,00 €

Parking Oeste - Plaza Moto 11,50 €

Parking Sur A - Plaza Coche 18,00 €

Parking Sur A - Plaza Moto 11,50 €

Parking Sur B - Plaza Coche 18,00 €

Parking Sur B - Plaza Moto 11,50 €

Aparcar cerca del estadio Metropolitano

Una de las alternativas preferidas para aparcar gratis cerca del Metropolitano es hacerlo en Coslada, municipio que no forma parte de Madrid y conectado con estadio a través del Metro, dejar el coche en Ascao o Pueblo Nuevo y llegar hasta el estadio en la línea 7 de Metro, o estacionar en Las Rosas o Canillejas y acercarse caminando al recinto o a través de las líneas 2 y 5 de Metro.

También se puede intentar estacionar en algunas de las calles aledañas al estadio. En tal caso, durante el concierto este jueves 30 de julio hay que fijarse en si se trata de la zona de estacionamiento azul o verde, que rige hasta las 21:00 horas.