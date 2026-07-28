Rosalía aterriza en Argentina: todo lo que ha pasado con su polémica tras el Mundial y el futuro de sus conciertos

Te interesa Los fans argentinos de Rosalía revolucionan las redes por el gesto de la artista tras la victoria de España en el Mundial

Rosalía y Argentina acaparan las redes sociales desde que España le ganara a Argentina en la final de Mundial de fútbol 2026.

Y no es porque ambos estén de actualidad por distintas razones, sino que los fans argentinos de la catalana se han sentido verdaderamente decepcionados con ella por un movimiento en redes sociales que la cantante hizo tras el resultado de la mencionada competición de fútbol.

Si bien la intérprete de Reliquia compartió un vídeo celebrando la victoria de España envuelta en la bandera, lo que ofendió a sus seguidores argentinos fue que la cantante compartiera un vídeo en el que los aficionados de la Albiceleste no saldrían 'bien parados'.

Un polémico 'repost' a Mía Khalifa

La actriz Mia Khalifa publicó en su cuenta de TikTok un post celebrando la victoria de España en la competición de fútbol. "Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas", escribía la modelo sobre un vídeo en el que aparecía festejando el hito deportivo español con la canción La Perla de fondo.

Y Rosalía compartió el vídeo desde su cuenta, lo que conmocionó a algunos de sus fans argentinos, que se tomaron este gesto como un desprecio a Argentina, y más teniendo en cuenta la cercanía de sus conciertos en Buenos Aires con el LUX TOUR: los días 28 y 29 de julio y el 1 y 2 de agosto la vocalista de Malamente tiene programado encontrarse con su público argentino desde el Movistar Arena de la capital.

Los fans de Rosalía —y los no tan fans— que se sintieron dolidos por este gesto no tardaron en llenar las redes sociales de comentarios en contra de la española. Por ejemplo, su última publicación en Instagram en aquel momento está repleta de comentarios negativos hacia la artista: "Aprende a festejar sin abusar de un país que te recibió con los brazos abiertos", le comenta la usuaria @kairasenarg. "Nos llamas perlas??? puedes estar orgullosa de tu país pero no insultes al nuestro!", le pide @brisaavera_.

Horas después de que comenzara la polémica, Rosalía se acabó pronunciando al respecto a través de un story en Instagram. "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la intérprete de Magnolias sobre una imagen de la bandera argentina. Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente para todo el mundo.

Devolución de entradas de sus conciertos

Aunque es imposible conocer el impacto real que tuvo el gesto de Rosalía en cuanto a sus conciertos programados en Buenos Aires, lo cierto es que las redes sociales se llenaron de comentarios de fans que querían devolver sus entradas de los shows, disgustados por el último movimiento de la artista. Algunos medios argentinos como El impacto registran 100 solicitudes de devolución de entradas, las cuales no se pudieron efectuar porque "debían haberse comprado en los últimos 10 días y las entradas se habían agotado en diciembre".

De momento sus conciertos continúan teniendo el cartel de sold out, por lo que parece que todo transcurrirá con normalidad.

Las palabras de Lali Espósito

Hasta los programas de la televisión argentina comentaron el movimiento de la artista en redes sociales, y tan solo unas horas antes de su primer show en Argentina Lali Espósito se ha pronunciado sobre lo ocurrido, una de las artistas que más defiende a su país. Lo ha hecho para América TV, donde ha compartido su punto de vista sobre la situación.

Para la intérprete de Fanático, fue un simple error: "Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces estoy en redes y no miro los detalles".

"Yo la conozco y me parece una persona amorosa y respetuosa. Puedo dar fe que es muy respetuosa con nuestro país", ha defendido Espósito. A su vez ,la argentina le ha quitado importancia a la polémica: "Esta cosa medio exagerada... ¿Pero quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira... Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho".

"Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho"

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina le diría que estaría equivocada, pero no fue el caso, le puso un repost. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerla", concluye, concisa, la artista.

Sea como sea, parece que Rosalía actuará las cuatro noches previstas en Buenos Aires ante un público entregado que deja atrás cualquier malentendido para disfrutar de ella y de su música en directo.