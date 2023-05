Ruth Lorenzo: problemas de alimentación, enfrentamiento con las discográficas y renacimiento en 2023

Después de cinco años con Nieves Álvarez, la sustitución de la modelo como presentadora y portavoz del jurado en Eurovisión por Ruth Lorenzo ha sido uno de los grandes cambios decididos por RTVE para la retransmisión de la 67ª edición del festival.

La cantante no es nueva en este certamen: en 2014 fue la candidata de España. Su canción Dancing in the rain quedó la décima, empatada a puntos con la novena, la candidata de Dinamarca. Aunque después de aquella experiencia juró que nunca volvería a Eurovisión, la cantante murciana reconoce estar muy ilusionada con este nuevo papel con el que regresa al certamen que le dio una nueva oportunidad en España.

Efectivamente, gracias al festival europeo de la canción, la murciana emprendió el camino de vuelta a España, después de vivir en Estados Unidos e Inglaterra. Aunque en los primeros años intentó hacerse un hueco aquí, su verdadera oportunidad llegó cuando participó en el concurso The X Factor en Reino Unido y consiguió hacerse muy conocida entre los espectadores ingleses. Allí comenzó a componer, dio conciertos e incluso se barajó como candidata de Irlanda a Eurovisión.

De esa época en Reino Unido guarda todo tipo de recuerdos: el cariño del público, la gente pidiéndole fotos… Pero también experiencias no tan agradables porque la decisión de instalarse en Inglaterra para probar suerte en la industria musical fue también una época difícil económicamente. Ella misma confesó que incluso robó comida en supermercados.

"Llegué a hacerme fotos con mis seguidores en el supermercado teniendo en el abrigo huevos que acababa de robar", contó en el programa de Samanta Villar.

Una estrella de la televisión

En Eurovisión, una desconocida Lorenzo firmó una de las más brillantes actuaciones de España en el certamen y eso la convirtió en una prometedora estrella en nuestro país. En octubre de 2014 lanzó su primer disco Planeta azul, al tiempo que comenzó a ser una asidua de la pequeña pantalla, donde puso voz y música a algunos programas y actuó de jurado en talents shows.

El colofón de estas primeras experiencias televisivas fue su participación en la cuarta edición de Tu cara me suena, donde sus impactantes imitaciones dejaron a público y jurado fascinados y terminó siendo la ganadora del concurso.

Finalizado el programa, Ruth decidió retirarse para descansar y preparar su nuevo disco. Su reaparición llegó con reto y sorpresa incluida: por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama intentaría batir el récord mundial dando ocho conciertos en doce horas en ocho ciudades distintas de España. Lo consiguió.

Murcia, Hellín, Albacete, Villarrobledo, Manzanares, Consuegra, Toledo y Madrid fueron las localidades en las que actuó y por las que entró a formar parte del Guinness World Records con este desafío que ella llamó Un Récord Por Ellas.

Un nuevo álbum, Alcoholic; la creación de su propio sello discográfico tras rechazar una millonaria oferta con Virgin EMI Récords; su participación en la gira del musical La Llamada de Los Javis y otros proyectos de televisión acapararon el día de día de la cantautora durante los siguientes meses. Entre tanto, los rumores sobre su posible regreso a los escenarios de Eurovisión no cesaron, postulándose como una de las favoritas para representar a España de nuevo en 2020. Al final fue Blas Cantó el elegido, aunque el festival se suspendió por la pandemia y hubo que esperar hasta 2021 para ver al ex de Auryn interpretando la canción Voy a quedarme, con la que quedó en 24º posición.

Precisamente, durante el confinamiento por la pandemia, Ruth Lorenzo se convirtió en viral por el concierto que ofreció desde el balcón de su casa y que hizo las delicias de sus vecinos y sus seguidores en redes sociales.

Su infancia y sus problemas de alimentación

En septiembre de 2020, Ruth Lorenzo fue la primera invitada del programa de Samanta Villar, Samanta y la vida de. En esa entrevista, la artista decidió abrirse en canal y desvelar algunas aspectos de su esfera más íntima y su dura adolescencia, con la separación de sus padres como una traumática etapa que desencadenó en graves trastornos alimenticios.

"Te va haciendo sus agujeritos en el corazón. Yo no quería ser un peso o un motivo de tristeza para mi madre así que reprimí los sentimientos. Tuve anorexia y bulimia desde los 9 hasta los 15 años sin que nadie se diese cuenta", le confesó a la periodista.

"Si hacía algo mal en el colegio o pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, para mí merecía un castigo. Me autolesionaba. Me clavaba agujas o tijeras...", explicó sobre los problemas psicológicos desencadenados por tener que empezar una vida nueva sin su padre —que no era su padre biológico pues este abandonó a su madre cuando estaba embarazada—.

Aunque la anorexia y la bulimia la acompañaron casi toda su vida, ahora asegura ser "una mujer que come feliz". Se lo confirmó a Jordi Cruz en MasterChef Celebrity, del que fue concursante en su séptima edición y fue la tercera expulsada.

Empezar de cero

Lorenzo afronta 2023 como un momento de renovación, de empezar de nuevo. "Estoy en un momento con las cajas de mi vida en el sótano de mi madre, conectada al wifi viviendo un rato en Madrid, otro en Barcelona, otro en Murcia y otro donde me pillen. Y en un momento de empezar de cero en todos los sentidos", dijo en el programa de Toñi Moreno.

En estas últimas semanas se ha sumado a un nuevo proyecto televisivo que supone un paso adelante en su carrera: la murciana es la presentadora de una de las grandes apuestas de RTVE, el programa musical Cover Night, donde comparte plató con Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán. Conducir este nuevo talent ha supuesto todo un reto para la artista porque "la dislexia —trastorno que padece— y el cue —la pantalla en la que tiene que leer el guion— no se llevan bien": "Tengo pánico a leer en público".

Musicalmente, ha decidido hacerse con los mandos de su carrera pues, como aseguró en una entrevista en El Mundo, en la que reconoció estar “cansada”. "Cansada de no haber tenido al cien por cien las riendas de mi carrera y de haber dejado que otros decidiesen por mí y que cuando las cosas no salían bien, levantaban las manos y salían corriendo”, contó. Así, ha regresado con el EP La Reina, después de haber tenido algunos problemas con su anterior discográfica que terminaron con la cancelación de la salida de su tercer álbum, Crisálida.

Personalmente también ha iniciado un nuevo tiempo tras separarse de la que fue su pareja desde hace años. "Estoy muy bien, no es una ruptura, es una evolución. Al final cuando quieres a alguien mucho, le quieres bien. La gente cambia y evoluciona, y es muy difícil compaginar la vida de un artista y de un empresario. supercomplejo".