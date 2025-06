Sabrina Carpenter adelanta nueva música haciendo autostop

"Oh, boy"

"Oh, boy". Esas son las únicas palabras que pronuncia Sabrina Carpenter en un breve vídeo publicado en sus redes sociales, donde parece adelantar el lanzamiento de nueva música.

La estadounidense, que ha compartido estas imágenes sin añadir ningún comentario, aparece haciendo autostop con un pantalón vaquero corto, una blusa blanca y unos zapatos con tacón. Durante los 17 segundos que dura el vídeo, dos coches pasan sin detenerse por una carretera en mal estado y en medio del campo. No se escucha sonido alguno, más allá de las escuetas palabras en voz en off.

Aun así, todo parece indicar que Sabrina Carpenter está allanando el terreno para el anuncio de nueva música, previsiblemente un sencillo cuyo videoclip esté relacionado con esta escena.

Nueva música tras su éxito masivo

El 2024 fue el año de Sabrina Carpenter. Espresso se convirtió en una de las canciones del verano a nivel internacional, y su disco Short n' Sweet la erigió como una artista provocadora y sensual gracias a otros éxitos como Please Please Please o Taste.

Tras su ascenso al estrellato el año pasado tras debutar con su primer disco en 2015, Carpenter no ha querido dejar de vacío el 2025. A mediados de febrero, la artista publicó la versión deluxe de su álbum Short n' Sweet, que incluye su reciente éxito Busy Woman. ¿Seguirá esta misma línea creativa con su próximo proyecto?