Sabrinca Carpenter anuncia el estreno de 'Manchild', su nueva canción

La cantante Sabrina Carpenter dio la sorpresa a todos sus seguidores con la enigmática publicación que hizo en sus redes sociales y, ahora, ya tenemos respuesta de qué es lo que estaba apunto de anunciar.

"Esta (canción) es sobre ti. 'Manchild' sale este jueves, 5 de junio", ha indicado en un post en su Instagram en el que podemos ver la otra perspectiva del ya icónico autostop que hace la joven estrella del pop.

De hecho, muchos de sus seguidores están deseando poder escuchar esta nueva canción en su próxima actuación en el festival Primavera Sound de Barcelona.

Manchild resulta el primer single de Sabrina Carpenter desde la publicación de la edición de lujo de Short n'Sweet, en la que añadió hasta cuatro canciones nuevas.

Este nuevo nuevo trabajo verá la luz casi un año después de la salida de su sexto álbum de estudio, 'Short n' Sweet', con el que se ha consagrado como una de las artistas de más renombre en el panorama internacional.

Gracias a éxitos como 'Please Please Please' o 'Espresso'. fue nominada en varias categorías de los premios Grammy, alzándose con el de la categoría de Mejor álbum Vocal Pop.