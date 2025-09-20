Samuraï se sumerge en la melancolía con 'Dejándolo pasar', su nuevo single

La cantante Samuraï se ha convertido en todo un referente para una generación de jóvenes amantes del pop y ha publicado Dejándolo pasar, la canción en la que la madrileña canta al sentimiento de desapego y la aceptación de las emociones, al ritmo de una música en la que brillan sus capacidades vocales.

Con una letra sincera en la que Samuraï se abre ante su público, la joven narra el agobio de enfrentar situaciones incómodas y finalmente dejarlas pasar. Un mensaje que ha calado rápidamente entre sus fans, que empatizan con las composiciones de la autora desde el primer momento.

El lanzamiento llega con un videoclip cargado de simbolismo, con Samuraï subiéndose a una lápida con la palabra Ruido cincelada. Un gesto visual que destaca la intención de la artista de evolucionar y dejar atrás el pasado, mostrando una vez más su autenticidad y su habilidad para contar historias de manera creativa y significativa.

El nuevo sencillo refuerza la posición de Samuraï como una de las voces creativas más respetadas por el público y sus colegas, siendo incluso telonera de la estrella estadounidense Tate McRae.