Samuraï viajará al otro lado del charco como telonera de Tate Mcrae en México

La artista Samuraï ha dado un salto de infarto en la música. Si bien en España se está labrando una carrera como artista emergente ocn la que no para de conseguir cada vez más visibilidad, ha sido al otro lado del charco donde la cantante se enfrenta a una oportunidad única.

Tal y como ha anunciado ella misma, Samuraï será la artista telonera del concierto de la nueva diva del pop Tate McRae en México el 18 de marzo. La estadounidense, que acaba de lanzar el álbum So Close to What, está en pleno Miss possessive tour.

Y la escogida para darle paso en el Pepsi Center de Ciudad de México ha sido la intérprete de Palabra Prohibida. La propia Samuraï lo ha contado muy emocionada a través de sus redes sociales: "LA SEMANA QUE VIENE ESTARÉ ABRIENDO EL SHOW DE @tatemcrae EN MÉXICO AAAAAAAAAAAAA".

Sus fans no han tardado en darle la enhorabuena, ensalzando el mérito de conseguir abrir el concierto de una artista de la talla de Tate Mcrae.