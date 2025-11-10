El actor Adrián Rodríguez confiesa haber recaído en las drogas: "Volveré cuando realmente me encuentre bien"

El actor Adrián Rodríguez vuelve a tener problemas con las drogas. El que fue protagonista de Física o Química se lo ha contado a sus seguidores a través de Instagram, donde ha compartido un duro comunicado para hablar de su enfermedad.

El texto llega después de varios meses creyéndose que está mejor, como él mismo reconoce, y cuando ya había puesto en marcha nuevos proyectos. "Tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. Esta vez no hay tiempo, no hay un ‘hasta pronto’. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte", dice el intérprete de 36 años.

"Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré completamente incomunicado", señala reconociendo que sus adicciones le han llevado a tener problemas económicos.

Adrián Rodríguez se enfrenta a esta situación solo unas semanas después de compartir en redes una canción sobre su intención de dejar su adición a las drogas bajo su proyecto musical EL HISPANO.

"Ya estoy cansando de tanto fingir, voy a dejar la droga (...) No vale la pena, la noche me quema, que soy diferente, lo dice la gente", dice la letra de este tema, que recoge el mensaje que él mismo ha compartido en las entrevistas que ha ido dando en los últimos meses. "Estuve encerrado y me fui porque vi que no me funcionaba. Volví a caer en lo mismo y pensé que no se notaba", continúa.

"Empiezas con ciertos consumos que se vuelven más fuertes"

El también cantante ha hablado en anteriores ocasiones sobre lo difícil que le resultó gestionar el éxito cuando tenía solo 17 años. Se vio con dinero demasiado pronto y, al final, fue cogiendo cosas y caminos que no eran los correctos.

"Cuando eres pequeño no eres capaz de gestionar todo eso", contó en una entrevista en Y Ahora Sonsoles el pasado agosto. "Al principio lo tomas como un juego y desde pequeño empiezas con ciertos consumos que luego se vuelven más fuertes".

"El mismo consumo, ese bucle en el que yo me meto autodestructivo hace que te aísles", contó el actor consciente de que el daño que se estaba haciendo a sí mismo también era doloroso para los demás. "La adicción al final es una enfermedad", apuntó.

"Cuando eres consciente de que en uno de esos días de consumo excesivo te puedes ir"

Fue cuando tomó conciencia de las consecuencias que podía tener ese consumo excesivo cuando decidió entrar en tratamiento. "Cuando eres consciente de que en uno de esos días de consumo excesivo te puedes ir", señaló el actor, que en otra entrevista contó también que llegó a tener que dejar su piso y vender su coche por su adicción.

Ya en agosto contó que la recuperación en este tipo de enfermedades no es una línea recta. "Al final hay intermitencias, hay alguna que otra recaída, pero lo importante es tener la fuerza y la esperanza de que es puede", reconoció.