SanSan Festival anuncia las fechas de su próxima edición y confirma su primer artista

El SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada y reúne a unas 15.000 personas. | EP

La temporada festivalera ya tiene fecha de arranque.

SanSan Festival celebrará su décimo tercera edición del jueves 25 al sábado 27 de marzo de 2027 con el color como artista invitado.

Este miércoles se ha anunciado la primera confirmación oficial del cartel y, como ya adelantó la organización en las pistas publicadas en redes el martes, no se va a poder ver en concierto. ¡Aunque se verá mucho!

"Un artista a todo color. No es Bigger Splash", dice el texto que sirvió para adelantar el anuncio de OKUDA SAN MIGUEL, primer artista confirmado de la edición y encargado de la imagen del cartel y de la web.

"OKUDA SAN MIGUEL pone la primera pieza, todo lo demás… lo creamos juntos. Ahora le toca al resto empezar a sonar para hacernos bailar, disfrutar y desear que llegue Semana Santa"... aunque antes esperamos que llegue el anuncio de los artistas de la edición que cojan el testigo de Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love Of Lesbian, Guitarricadelafuente, La M.O.D.A. y Ultraligera, protagonistas de la edición de 2026. ❤️🧡💛💚💙💜🧡