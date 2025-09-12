SanSan Festival 2026 desvela a los artistas de su cartel con Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian y más

¡Ya conocemos los nombres de los artistas que se subirán al escenario del SanSan Festival 2026! Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y La M.O.D.A. encabezan el cartel para esta cita musical en Benicàssim .

¡Por fin! SanSan Festival, conocido por ser el primer gran festival de la temporada en España al celebrarse en Semana Santa, desvela el cartel de su próxima edición. Este 2026, el evento tendrá lugar en Benicàssim (Castellón) los días 2, 3 y 4 de abril de 2026; de jueves a sábado.

Como cabezas de cartel, destacan los nombres de cinco artistas: la banda indie islandesa Of Monsters and Men, la original Rigoberta Bandini, el grupo Love of Lesbian, el contemporáneo Guitarricadelafuente y La M.O.D.A.

El cartel continúa con propuestas que refuerzan el carácter del festival. Desde Siloé o el folk-pop de Xoel López hasta el rock de Ángel Stanich, pasando por la psicodelia de Rufus T. Firefly y el pop electrónico de La Casa Azul. No faltarán las guitarras afiladas de León Benavente, el descaro y la reivindicación de Biznaga, el folclore renovado de Califato ¾ o la fiesta asegurada de La Élite.

SanSan Festival 2026 también mira hacia el talento emergente y las propuestas más actuales con artistas como Ultraligera, Barry B, Chiquita Movida, Leo Rizzi, Maria Arnal, pablopablo o Samuraï. Junto a ellos, proyectos revelación como Repion, Sobrezero, Sanguijuelas del Guadiana, Anabel Lee o Juventude darán mucho que hablar.

Cuándo salen las entradas

Tal y como desvela la organización, los abonos salen a la venta el próximo 16 de septiembre a las 12:00 en la página web del SanSan Festival.

Además, los usuarios ya pueden apuntarse a la lista de espera de Fever, así como participar en el sorteo organizado por el propio festival.

