Sebastián Yatra y Ricky Martin nos recuerdan que 'Falta Amor' en una potente balada

Sebastián Yatra y Ricky Martin unen sus voces para darle una nueva vida a una de las baladas más potentes del colombiano, 'Falta Amor' , que llega acompañada por un vídeo de estética postapocalíptica, y 'premonitoria', como indicaba el propio Yatra en una entrevista. Además, no será la última vez que veamos juntos a Yatra y Ricky Martin, porque el colombiano se unirá a la gira del puertorriqueño con Enrique Iglesias a final de año.

Sebastián Yatra ha colaborado con otros grandes artistas como Jonas Brothers, Halsey o Juanes, pero ahora nos soprende con esta revisión de su balada de 2019, 'Falta Amor', junto a otro gigante de lam música latina, Ricky Martin.

'Falta Amor' forma parte del disco de Yatra, Fantasía, que fue nominado al Grammy Latino, y aunque inicialmente se trataba de una balada cantada en solitario, en esta revisión ambos comparten el dolor por un amor no correspondido, difícill de olvidar, que les arrastra aun mundo desolado y en ruinas, como vemos en el vídeo, dirigido por Carlos Pérez.

"Voy buscando una razón para olvidarte / Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte", cantan desde una fábrica abandonada, un escenario postapocalíptica en el que un grupo de bailarines enmascarados retuercen sus cuerpos entre las cenizas de un amor que se apaga, mientras vuelan recortes de papel invadiéndolo todo, como viejos recuerdos.

"No hay nada más difícil que aprender a mentir / Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir / Por dentro", añade la canción, cuya letra íntegra puedes ver al final de este artículo.

"Cantar con Ricky Martin es una locura", comentaba Yatra en un comunicado, que añadía que "Nunca hubiera pensado que fuera posible en [esta] vida. Es enorme no solo como latino, sino para cualquier persona que ama la música".

VÍDEO PREMONITORIO

En una entrevista, Yatra comentaba que este vídeo, grabado hace meses, tiene un punto de "premonitorio", ahora que la crisis del coronavirus ha obligado a paralizar la vida, dejarla en suspenso hasta que lo peor pase.

DE GIRA CON RICKY MARTIN Y ENRIQUE IGLESIAS

Yatra actuará como artista invitado en el arranque de la próxima gira conjunta de Ricky Martin y Enrique Iglesias, que dará comiendo el 5 de septiembre en Estados Unidos. En concreto, en Phoenix, Arizona, y está previsto que finalice el 30 de octubre en Atlanta, Georgia.

EL COMPROMISO DE YATRA CON EL MOVIMIENTO 'QUÉDATE EN CASA'

Sebastián Yatra está demostrando su compromiso en la concienciación de la crisis del coronavirus, y lo hace predicando con el ejemplo, pero también regalando su tiempo, su voz y su sentido del humor a los fans que le siguen en redes sociales.

Retos virales de Tik Tok, canciones, o incluso lectura de cuento infantiles. Yatra está siendo un gran apoyo para todos lo que nos estamos quedando en casa, sobre todo para aquellos en cuyos países aún no es obligatorio hacerlo, pero donde la amenaza del COVID-19 se hace cada vez más patente.

Gracias por regalarnos tu tiempo, tu música y tu simpatía, para hacer más llevadero el tiempo de confinamiento en casa. #YoMeQuedoEnCasa

LETRA DE 'FALTA AMOR', DE SEBASTIÁN YATRA Y RICKY MARTIN

Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar

Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar

No es cierto, no es cierto, no es cierto

______________________

No hay nada más difícil que aprender a mentir

Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir

Por dentro, por dentro, por dentro

______________________

Y todo es fácil para ti olvidar

Yo nunca quise nada más

Siempre fue muy tarde

______________________

Me haces falta, amor

Explícame qué te hizo falta, amor

¿Será todo eso que me falta, amor?

Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das

¿Por qué me obligas a dejarte atrás?

¿Por qué me obligas a sentir dolor?

Si lo único que te hace falta, amor, es este amor

______________________

Y yo la rabia empiezo a acumular

No, el odio no puedo evitar

______________________

Sólo espero que al final el amor no te falte

Si yo lo encuentro en otra parte

______________________

No quiero disimular, no quiero hablarte

No quiero que al despertar quiera besarte

Voy buscando una razón para olvidarte

Y entre más lo intento, más me cuesta soltarte

______________________

No, me duele el vacío que dejas por dentro

Me duele inventarme falsos sentimientos

¿Cómo viviré con tanto sufrimiento?

______________________

Me haces falta, amor

Explícame qué te hizo falta, amor

¿Será todo eso que me falta, amor?

Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das

¿Por qué me obligas a dejarte atrás?

¿Por qué me obligas a sentir dolor?

Si lo único que te hace falta, amor, es este amor

______________________

Y yo la rabia empiezo a acumular

No, el odio no puedo evitar

______________________

Sólo espero que al final el amor no te falte

No sabes pedir perdón, tú fuiste tan cobarde

No juegues con un corazón, porque al final se parte

Prefiero yo morir de amor, a que el amor me falte