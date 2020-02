Sebastián Yatra demuestra su verdadero carácter tras ser 'asaltado' durante un concierto

Sebastián Yatra tiene un gran sentido del humor, que sin duda forma parte de su éxito. Sus fans tienen claro de qué ‘pasta’ está hecho el colombiano, que siempre intenta predicar con el ejemplo, y ser un referente para aquellos que escuchan su música, y le admiran no solo como artista, sino también como persona.

Un sentido del humor que hemos podido ver durante uno de sus conciertos. Mientras estaba cantando de rodillas ante los asistentes, muy entregado al espectáculo, varios miembros de su equipo, bote de espuma en mano, ¡irrumpían en el escenario para bañar a Yatra enterito!

“No lo respetan a uno 🥺🥺🥵🥵💨”, comentaba el cantante junto al vídeo en el que podemos verle totalmente cubierto de espuma.

En lugar de enfadarse o poner malas caras, al fin y al cabo le habían “arruinado” el momento, le robó el bote a uno de los miembros del staff que le estaban ‘asaltando’ a traición, para ‘vengarse’, cubriéndoles también a ellos de espuma, ¡e incluso al cámara! Que seguro que también ‘estaba en el ajo’… 😂

El colombiano está imparable con su música y sus proyectos. Acaba de lanzar su nuevo tema 'TBT', será asesor de Pablo López en la nueva entrega de La Voz en Antena 3, y nos sorprendió hace apenas unos días con su gran sentido del humor durante su visita a 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM

ASÍ SUENA 'TBT'

Sebastián Yatra ha lanzado su esperada colaboración con Rauw Alejandro y Manuel Turizo. 'TBT' es una canción en la que Yatra le pide a alguien que termine con una relación que no funciona: "Estás con alguien que no puedes amar", y se vaya con él "Pensando en mí cuando lo vas a besar". Un tema que ya huele a nuevo exitazo del colombiano.

SEBASTIÁN YATRA EN 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Se han cumplido ya seis años desde que Sebastián Yatra estrenó su primer tema,. El cantante, y asesor de Pablo López en La Voz de Antena 3 , comenzaba así una carrera musical que le ha llevado hasta ' yu, no te pierdas nada ', ¡el programa más surrealista de la radio! Y si no que se lo digan al cantante... al que no le quedó otro remedio que someterse a la terapia de nuestro "psicólogo", el. ¿Tangas de hilo? ¿Abuelas tuertas? ¿Posición favorita para jugar "al padel"? ¿Cuál será el diagnóstico?

Además, Yatra habló del éxito de Karol G y Nicky Minaj: "Grabé 'Tusa' antes que Karol G y no me removió, me alegro de que ella lo haya hecho un éxito", ¡vuelve a verlo!