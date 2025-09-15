Sebastián Yatra y Ruslana derrochan complicidad cantando 'Un año'

Desde que el cantante Sebastián Yatra anunciase Entre Tanta Gente Summer Tour, los conciertos del colombiano han sido algunos de los más esperados por el público en España.

Unas citas a la que han acudido todos sus fans y que, además, han contado con el aliciente de poder escuchar a las jóvenes artistas Joaquina y Ruslana como teloneras del autor de La Pelirroja.

De hecho, ha sido con la exconcusante de OT con quien ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de su último concierto en Bilbao, cantando a dúo Un año, la canción que publicó junto al trío mexicano Reik en 2019. "Hay personas que nacen siendo artistas y aún así son inquietas", ha indicado Sebastián Yatra en la publicación de TikTok donde ha compartido el vídeo de su interpretación.

Una complicidad de la que también hicieron gala a las afueras del estadio Nuevo San Mamés del Atlethic de Bilbao, con un vídeo en el que ambos bailan al ritmo de Canción para regresar, el próximo single de Sebastián Yatra en el que colabora con Gente de Zona, Belinda y el canario Lucho RK.