Sebastián Yatra trae nostalgia y buena energía con 'CANCIÓN PARA REGRESAR', su tema junto a Belinda, Gente De Zona y Lucho RK
Sebastián Yatra lanza este nuevo tema con el que transmite el deseo de volver revivir momentos junto a esa persona especial que ya no está en tu vida. El videoclip fue grabado entre Formentera, Puerto Rico y Miami.
Con un videoclip con el que de alguna forma alarga esa nostalgia veraniega, Sebastián Yatra ha llegado con CANCIÓN PARA REGRESAR, su tema más reciente y que viene con unos colaboradores de lujo: Belinda, Gente de Zona y Lucho RK. Un tema que sabe a reggaetón festivo y que, combinado con su apuesta visual, trae esos instantes que definen estación tras estación.
Este tema nació en Ibiza, durante un emocionante encuentro entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH. Más tarde Belinda y Gente de Zona se unieron a esta colaboración. Un tema con el que el artista colombiano trae el deseo de volver revivir momentos junto a esa persona que ya no está a tu lado.
Borja Respaldiza de The Feelms Studio se ha encargado de pilotar este videoclip, donde refleja la espontaneidad del proceso creativo que marcó este tema. Un vídeo musical que ha tenido hasta tres localizaciones: Formentera, donde se grabaron las escenas en el barco; en Puerto Rico, con el Bosque Nacional El Yunque; y en Miami, donde se captaron escenas en La Pequeña Habana.
La letra de 'CANCIÓN PARA REGRESAR'
Va a ser de las noches más lindas de nuestra vida
No sé si todavía estás pensando cómo me jodiste
Que cuando dices “te amo”, no es lo que dijiste
Es que por ser tú el muro que tenía, en un segundo lo rompiste
Yo creía que me habías superado, pero no lo hiciste,
¿cómo no volviste?
Me la tiré de bandolero, de callejero
Mirada fría, soltería, presumía corazón de hielo
Si se congela el corazón te convierte en un cabrón
Mala mía, eso no fue de caballero
Pero no hay otro en el mundo entero
Dime que es tarde para volver
Yo no sé cómo regresar
Dime que ya no me quieres más
¿Quién a ti te puede entender?
Di que el pasado se quedó atrás
Si el pasado fue el que dolió
¿Dónde está la oportunidad?
La busqué tanto y no llegó
Dime que no me vas a joder
No me podría perdonar
Dime que no te vas a alejar
Por supuesto que no lo haré
Te perdí, eras mi amor verdadero
Solo quiero empezar de cero y
Que bailemos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
Baby nos gustamos tanto
Aunque tus amigas digan que no es para tanto
Esa tradición de escaparnos en el antro
Fue una movie, era solo el adelanto
Ay mami, si la sal está buena pa’l tequila
¿Porqué perder el tiempo echándola en la herida?
¿Pa’ qué irnos por el mundo buscando en todo el mundo lo que solo pasaba estando
juntos?
Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?
La magia del mundo es tu risa
Por ti vuelvo de morir
La llaman la niña de la isla bonita
La que se queda con tu corazón
Y lo que se da no se quita
Ay, lo que se da no se quita
Dime que es tarde para volver
Yo no sé cómo regresar
Dime que ya no me quieres más
¿Quién a ti te puede entender?
Di que el pasado se quedó atrás
Si el pasado fue el que dolió
¿Dónde está la oportunidad?
La busqué tanto y no llegó
Dime que no me vas a joder
No me podría perdonar
Dime que no te vas a alejar
Por supuesto que no lo haré
Te perdí, eras mi amor verdadero
Solo quiero empezar de cero y
Que bailemos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
Toda la vida te voy a esperar
No te lo digo, pero no sé amar a nadie que no seas tú
Te llevo adentro como un tattoo
Dame como siempre me dabas
Lo haciamo’ luego me abrazabas
Si juntos no nos faltaba nada,
¿Porqué de hace tanto no somos nada?
Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?
La magia del mundo es tu risa
Por ti vuelvo de morir
La llaman la niña de la isla bonita
La que se queda con tu corazón
Y lo que se da no se quita
Ay, lo que se da no se quita
Ay loquita
Tú me gustas tanto desde chiquitico
Ay loquita
Róbame un besito y te lo multiplico
Ay loquita
Te dejo mi corazón
Y lo que se da no se quita
Ay, lo que se da no se quita
Dime si es tarde para volver
Dime si lo quieres intentar
Yo si lo quiero intentar
Dime que me hablas con la verdad
Dímelo, dímelo
Dime si oímos una vez más, la canción que te vio llegar
La canción para regresar
Luchito, Yatra Yatra
Hey Beli, Beli Bélica
Gente de Zona, Juacko
Te perdí, eras mi amor verdadero
Solo quiero empezar de cero y
Que bailemos una vez más
La canción que te vio llegar
La canción para regresar
La gira de Sebastián Yatra y su papel como coach en 'La Voz'
El intérprete de Tacones Rojos se encuentra en el cierre de su gira por España. El próximo sábado con su Entre Tanta Gente Summer Tour culmina su recorrido por España en el Movistar Arena de Madrid. Un momento coincide también con el inicio de su participación como coach en La Voz España, donde se reafirma como una de las principales figuras del pop latino.