Sebastián Yatra trae nostalgia y buena energía con 'CANCIÓN PARA REGRESAR', su tema junto a Belinda, Gente De Zona y Lucho RK

Sebastián Yatra lanza este nuevo tema con el que transmite el deseo de volver revivir momentos junto a esa persona especial que ya no está en tu vida. El videoclip fue grabado entre Formentera, Puerto Rico y Miami.

Madrid26/09/2025 21:20

Con un videoclip con el que de alguna forma alarga esa nostalgia veraniega, Sebastián Yatra ha llegado con CANCIÓN PARA REGRESAR, su tema más reciente y que viene con unos colaboradores de lujo: Belinda, Gente de Zona y Lucho RK. Un tema que sabe a reggaetón festivo y que, combinado con su apuesta visual, trae esos instantes que definen estación tras estación.

Este tema nació en Ibiza, durante un emocionante encuentro entre Yatra y Lucho RK en Casa BRESH. Más tarde Belinda y Gente de Zona se unieron a esta colaboración. Un tema con el que el artista colombiano trae el deseo de volver revivir momentos junto a esa persona que ya no está a tu lado.

Borja Respaldiza de The Feelms Studio se ha encargado de pilotar este videoclip, donde refleja la espontaneidad del proceso creativo que marcó este tema. Un vídeo musical que ha tenido hasta tres localizaciones: Formentera, donde se grabaron las escenas en el barco; en Puerto Rico, con el Bosque Nacional El Yunque; y en Miami, donde se captaron escenas en La Pequeña Habana.

La letra de 'CANCIÓN PARA REGRESAR'

Va a ser de las noches más lindas de nuestra vida

No sé si todavía estás pensando cómo me jodiste

Que cuando dices “te amo”, no es lo que dijiste

Es que por ser tú el muro que tenía, en un segundo lo rompiste

Yo creía que me habías superado, pero no lo hiciste,

¿cómo no volviste?

Me la tiré de bandolero, de callejero

Mirada fría, soltería, presumía corazón de hielo

Si se congela el corazón te convierte en un cabrón

Mala mía, eso no fue de caballero

Pero no hay otro en el mundo entero

Dime que es tarde para volver

Yo no sé cómo regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero

Solo quiero empezar de cero y

Que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Baby nos gustamos tanto

Aunque tus amigas digan que no es para tanto

Esa tradición de escaparnos en el antro

Fue una movie, era solo el adelanto

Ay mami, si la sal está buena pa’l tequila

¿Porqué perder el tiempo echándola en la herida?

¿Pa’ qué irnos por el mundo buscando en todo el mundo lo que solo pasaba estando

juntos?

Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?

La magia del mundo es tu risa

Por ti vuelvo de morir

La llaman la niña de la isla bonita

La que se queda con tu corazón

Y lo que se da no se quita

Ay, lo que se da no se quita

Dime que es tarde para volver

Yo no sé cómo regresar

Dime que ya no me quieres más

¿Quién a ti te puede entender?

Di que el pasado se quedó atrás

Si el pasado fue el que dolió

¿Dónde está la oportunidad?

La busqué tanto y no llegó

Dime que no me vas a joder

No me podría perdonar

Dime que no te vas a alejar

Por supuesto que no lo haré

Te perdí, eras mi amor verdadero

Solo quiero empezar de cero y

Que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

Toda la vida te voy a esperar

No te lo digo, pero no sé amar a nadie que no seas tú

Te llevo adentro como un tattoo

Dame como siempre me dabas

Lo haciamo’ luego me abrazabas

Si juntos no nos faltaba nada,

¿Porqué de hace tanto no somos nada?

Ay loquita, ¿será que eres dueña de mi?

La magia del mundo es tu risa

Por ti vuelvo de morir

La llaman la niña de la isla bonita

La que se queda con tu corazón

Y lo que se da no se quita

Ay, lo que se da no se quita

Ay loquita

Tú me gustas tanto desde chiquitico

Ay loquita

Róbame un besito y te lo multiplico

Ay loquita

Te dejo mi corazón

Y lo que se da no se quita

Ay, lo que se da no se quita

Dime si es tarde para volver

Dime si lo quieres intentar

Yo si lo quiero intentar

Dime que me hablas con la verdad

Dímelo, dímelo

Dime si oímos una vez más, la canción que te vio llegar

La canción para regresar

Luchito, Yatra Yatra

Hey Beli, Beli Bélica

Gente de Zona, Juacko

Te perdí, eras mi amor verdadero

Solo quiero empezar de cero y

Que bailemos una vez más

La canción que te vio llegar

La canción para regresar

La gira de Sebastián Yatra y su papel como coach en 'La Voz'

El intérprete de Tacones Rojos se encuentra en el cierre de su gira por España. El próximo sábado con su Entre Tanta Gente Summer Tour culmina su recorrido por España en el Movistar Arena de Madrid. Un momento coincide también con el inicio de su participación como coach en La Voz España, donde se reafirma como una de las principales figuras del pop latino.