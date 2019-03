Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco y Tainy montan una fiesta de pijamas en una cama gigante en 'I can't get enough'

Solo hace una semana que se lanzó la colaboración de Selena Gomez con J Balvin , Benny Blanco y Tainy ; y 'I can't get enought' ya ha conseguido más de 20 millones de reproducciones. El videoclip del tema ya está disponible.

Selena Gomez en el videoclip de 'I can't get enought' / Youtube

Después de Taki Taki, su alianza con Cardi B, Ozuna y DJ Snake (sin duda reyes de la música urbana), Gomez vuelve a repetir la fórmula y esta vez se une a J Balvin, máximo exponente del reggaeton internacional. Tiny y Benny Blanco colaboran con ellos en 'I can't get enough'.

En el vídeo, dirigido por Jake Schreier, podemos ver a los artistas saltar en una cama gigante como si de niños se tratase. ¿Quién no ha terminado lleno de plumas tras una guerra de almohadas?

¿Será 2019 el año del regreso de Selena Gomez? La artista no saca álbum desde que en 2015 publicó 'Revival'. Sin embargo, durante estos años, ha producido una serie (13 Reasons Why, a la que también le puso banda sonora con Back To You) y ha lanzado varios singles aleatorios como Fetish, Bad Liar o Wolves. Pero de su álbum no hay ni rastro.

Es importante tener en cuenta todos los problemas personales que la cantante ha tenido durante los últimos años: crisis emocionales, ansiedad, depresión... Sin olvidar el lupus que padece y por el que tuvo que someterse un trasplante de riñón que casi le cuesta la vida.

'I can't get enough' es un tema creado por Tainy (San Juan, Puerto Rico), una de las mayores influencias del movimiento latino que está reinventando la música urbana de hoy en día.

Acumula más de 40 sencillos en el #1 en Billboards Latin Hot 100 Charts y ha sido nominado repetidamente a los Grammy. Su impresionante currículum incluye trabajos con Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Ricky Martin, etc.