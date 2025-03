Selena Gómez muestra a qué suena su nueva canción 'Cowboy'

En 'I Said I Love You First'

Los fans de Selena Gómez cuentan los días para que I Said I Love You First, el nuevo álbum de la artista, vea la luz el próximo 21 de marzo. Una espera que la cantante y su pareja, el productor Benny Blanco, siguen amenizando mostrando pequeños adelantos de las canciones que han compuesto, como su nueva canción Cowboy.

Benny Blanco ha elegido su perfil oficial de Instagram para publicar una serie de stories en la que ha incluido este encantador vídeo en el que Selena Gómez posa para las cámaras, al tiempo que suena Cowboy de fondo. Una canción que, tal y como se pudo comprobar tras la publicación del tracklist oficial del disco, se ubica como el séptimo tema.

Un adelanto que se ha visto acompañado con un gracioso vídeo en el que la cantante ha permitido que su prometido sea su maquillador por un instante, empleando los productos de la multimillonaria marca de Selena Gómez, Rare Beauty.

Tras esta suerte de adelanto de Cowboy, la canción se une a Scared of Loving You y Call me when you break up, la colaboración con Gracie Abrams, para escuchar a qué suena el nuevo sonido que ha querido imprimir Selena Gómez tras años alejada del circuito musical y centrada en su faceta actoral.