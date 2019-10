Selena Gomez regresa con un enigmático single, ‘Lose You To Love Me’

Después de varios años sin escuchar nueva música de Selena Gomez , la cantante anuncia su regreso con ‘ Lose You To Love Me’, un single del que no tenemos seguras más que enigmáticas pistas a través de sus redes sociales, y una fecha de lanzamiento: este miércoles 23 de octubre.

Con un solitario vídeo de fondo, en el que Selena se aproxima al piano de una tétrica habitación vintage que bien podría estar ubicada en el hotel de El Resplandor, la cantante nos anima a pre-reservar su nuevo tema, 'Lose You To Love Me' (Perderte para amarme) en Spotify. [Aquí puedes ver la página de pre-reserva con el vídeo]

Antes de esto, Selena Gomez ha estado publicando fragmentos de vídeo sin sonido, imágenes que parecen pertenecer a sesiones de rodaje, y fotografías de cuando era pequeña, en las que incluía pequeños retales de reflexiones intimistas, como "Siempre nos adentramos a ciegas", "Vi las señales y las ignoré" o "Necesitaba perderte para amarme":

"We always go into it blindly." (Siempre nos adentramos a ciegas)

"Rose colored glasses all distorted." (Gafas de color rosa que muestran una imagen distorsionada)

"I saw the signs and I ignored it." (Vi las señales y las ignoré)

"I gave my all and they all know it." (Lo di todo de mí y todos ellos lo saben)

"I needed to lose you to love me." (Necesitaba perderte para amarme)

"You promised the world." (Prometiste el mundo entero)

Este nuevo tema, ‘Lose You To Love Me’, sería la vuelta a la senda musical de Selena Gomez desde que publicara ‘Bad Liar‘ y ‘Fetish' en 2017, temas que todos asumimos que formarían parte de un nuevo disco, pero cuya evolución quedó interrumpida por su problema de salud, que le llevó a someterse a un trasplante de riñón, seguido por varios altibajos emocionales, como la ruptura con The Weeknd, su vuelta con Justin Bieber, con nueva -y dura- ruptura, y la espiral de depresión que llevó de nuevo a la cantante a terapia, y a tomarse un necesario descanso del mundo exterior, para centrarse en poner orden de nuevo a lo que ocurría en su propio universo personal, donde "Necesitaba perderte para amarme" tal vez cobre una dimensión mayor de la que imaginamos.

Aunque si bien es cierto que ha ido haciendo cositas que la han mantenido conectada a la música, como ‘Back To You‘, canción que fue incluida en la serie de la que es co-productora, ‘Por 13 razones'; o colaboraciones como ‘Taki Taki‘ de DJ Snake junto a Cardi B y Ozuna, o ‘I Can't Get Enough' de benny blanco con Tainy y J Balvin; parece que es ahora cuando vuelve a pisar fuerte, ¡y estamos deseando que llegue el día 23 para escuchar su nuevo single!

Algunas fuentes apuntan a que este nuevo tema, ‘Lose You To Love Me’, podría estar producido por el hermano de Billie Eilish, FINNEAS, e inluso que Julia Michaels habría participado en la elaboración de la letra, pero tendremos que esperar aún unos días para confirmarlo.